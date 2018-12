10 Maschinen, die vor dem Computer unser Leben veränderten

Wie würde unser Leben aussehen, gäbe es weder Autos, Computer noch Mobiltelefone? Diese Frage kann niemand beantworten; die erwähnten Maschinen und Geräte sind aus unserem Alltag längst nicht mehr wegzudenken.

Der englische Soziologe Eric Chaline stellt in einem eben erschienenen Buch 50 Maschinen vor, die unsere Welt veränderten, vom automatischen Webstuhl bis zum Weltraumteleskop Hubble. «Die meisten Maschinen sind nicht das Werk eines Einzelnen», schreibt Eric Chaline, «sie basieren auf ständigen Verbesserungen früherer Erfindungen.»

Viele dieser Maschinen haben unseren Alltag komplett umgekrempelt, während dieser zuvor während Jahrhunderten in ähnlichen Bahnen verlief. Die Waschmaschine beispielsweise erleichterte der Hausfrau das Leben, machte aber gleichzeitig Wäscherinnen arbeitslos. Das Anfertigen schöner Stoffe war früher die Domäne geschickter Kunsthandwerker – die automatisierten Webstühle benötigten auf einmal nur noch einfache Fabrikarbeiter.

Heute nehmen uns Maschinen einen grossen Teil der Arbeit ab, was uns mehr Freizeit beschert. Diese nutzen wir, indem wir uns mit dem Smartphone beschäftigen oder Musik hören. Jahrzehntelang waren für den Musikgenuss Schallplatten das Mass aller Dinge. Sie wurden abgelöst durch Walkman, CD- und Minidisc-Player – und auch die sind mittlerweile schon wieder reif für das Museum. Was heute modern ist, gilt morgen schon als veraltet. Nicht zuletzt deshalb ist ein Blick zurück zu den Anfängen reizvoll.





1801 – Die Webmaschine

Schaffte perfekte Muster: Der Jacquard-Webstuhl. Foto: akg-images

Zwei Dinge wollte Joseph-Marie Jacquard (1752– 1834): Seidenstoffe ohne Fehler in den Mustern weben und gleichzeitig die Kinderarbeit in den Webstuben abschaffen. Der ehrgeizige Franzose baute eine Webmaschine, die perfekte Muster in die edlen Stoffe wob. 1812 gab es in Frankreich bereits 11’000 Jacquard-Webstühle; trotz der heftigen Gegenwehr der Seidenweber, die um ihre Lebensgrundlage bangten. Doch sein Ziel, das Schicksal der Kinder zu verbessern, erreichte Jacquard nicht: Anstatt in der Seidenindustrie zu arbeiten, mussten die Kinder nun gefährlichere Jobs in Mühlen und Fabriken annehmen, um ihr tägliches Brot zu verdienen.





Meilensteine zum Webstuhl



12'000 v. Chr.

wird der Webrahmen erfunden.

300 v. Chr.

erleichtert der Tritt-Webstuhl die Handarbeit. Das Gerät wird stetig weiterentwickelt.

1745

erfindet Jacques de Vaucanson eine Musterwebmaschine mit Nockenwalzsteuerung.

1849 – Die Dampfmaschine

Lieferte Energie für die Weltausstellung von 1876 in Philadelphia, USA: Die Corliss-Dampfmaschine. Foto: Getty Images

Die ersten Dampfmaschinen arbeiteten mehr schlecht als recht und waren unrentabel. Der Amerikaner George Corliss (1817–1888) präsentierte 1849 ein Modell, das viel sparsamer und effizienter war, dank Ventilsteuerung. Endlich waren die Mühlen nicht mehr von Wasserkraft abhängig und konnten abseits von Kanälen und Flüssen errichtet werden. Zusammen mit den zahlreichen Einwanderern, die für niedrige Löhne arbeiteten, bildeten die Corliss-Dampfmaschinen die Grundlage für den Aufstieg der amerikanischen Industrie. Der Höhepunkt von Corliss’ Karriere war eine riesige Dampfmaschine, welche 1876 die gesamte Weltausstellung in Philadelphia mit Energie versorgte.



Meilensteine zur Dampfmaschine



1690

präsentiert der französische Erfinder Denis Papin einen zylinderförmigen Prototypen der späteren Dampfmaschinen.

1769

gibt James Watt der Technik eine neue Zukunft: Er stattet Dampfmaschinen mit seinen Kondensatoren aus und lässt sein Werk patentieren.

1887 – Der Stromgenerator

Setzte sich durch: George Westinghouses Wechselstromgenerator. Foto: Getty Images.

Zwei Amerikaner lieferten sich in den 1890er-Jahren ein Kopf-an- Kopf-Rennen bei der Methode zur Erzeugung von elektrischer Energie: Thomas Alva Edison (1847– 1931) mit seinem Gleichstromsystem und George Westinghouse (1846–1914) mit dem Wechselstromsystem. Edison versuchte, die Methode seines Konkurrenten als gefährlich zu diskreditieren, und schlug vor, einen aggressiven Zirkuselefanten mit Westinghouses Wechselstrom zu töten. Der Elefant wurde zwar tatsächlich damit ins Jenseits befördert, Westinghouse trug aber keinen Imageschaden davon, im Gegenteil, sein System siegte, da sich damit Strom mit viel geringeren Verlusten transportieren liess. Westinghouse war übrigens nicht der Erfinder; aber als Mäzen des genialen serbischen Ingenieurs Nikola Tesla hat er ebenso grosses Verdienst daran, dass heute der Strom aus der Steckdose kommt.



Meilensteine zum Stromgenerator



1600

untersucht William Gilbert, wie unterschiedliche Substanzen elektrisch aufgeladen werden können.

1800

erfindet Alessandro Volta die Batterie und macht es möglich, dass elektrische Energie gespeichert wird.

1887 – Der Plattenspieler

Erstmals wurden Platten als Tonträger eingesetzt: Emile Berliners Grammofon. Foto: Getty Images

Der sonst so erfolgreiche Thomas Alva Edison wurde wie beim Stromgenerator auch beim Plattenspieler zum Verlierer. Denn sein System mit einem rotierenden Wachszylinder war zu umständlich. Der in die USA ausgewanderte Deutsche Emile Berliner (1851–1929) setzte im Gegensatz zu Edison auf Platten als Tonträger und gewann damit den ersten «Formatkrieg» der Musikgeschichte. Eigentlich wäre die Tonwiedergabe bei Edisons Phonographen besser gewesen, doch liess sich die Schallplatte einfacher und preiswerter in grossen Mengen produzieren und brauchte für Transport und Aufbewahrung weniger Platz.



Meilensteine zum Plattenspieler



1857

spielt der erste Phonoautograph auf. Ein Trichter, der an eine Membran angeschlossen wird, macht den Schall hörbar.

1877

lässt Thomas Alva Edison seinen Phonographen, eine «Sprechmaschine», patentieren.

1895 – Das Kino

Die erste öffentliche Filmvorführung fand in Paris statt: Der Cinématographe. Foto: Getty Images

Der Kinofilm verdankt seine Entwicklung der Arbeit vieler Tüftler. Erste bewegte Bilder lieferten Apparate wie das Phenakistiskop oder das Zoetrop, die wie ein Daumenkino funktionierten. Mit dem Cynématographe konstruierte der Franzose Léon Bouly (1872–1932) ein Gerät, das bewegte Bilder aufzeichnen und auf eine Leinwand projizieren konnte. Die Gebrüder Lumière, Auguste Marie Louis Nicolas (1862–1954) und Louis Jean (1864–1948), kauften ihm das Patent ab, verbesserten den Apparat und nannten ihn Cinématographe. Am 28. Dezember 1895 gaben sie ihre erste öffentliche Filmvorführung im Untergeschoss des Pariser Grand Café. Das Programm umfasste zehn Filme von 38 bis 49 Sekunden Länge. Trotz ihrer erfolgreichen Vorführungen in Indien, den USA und Argentinien hielten die Brüder das Kino für eine «Erfindung ohne jede Zukunft» und wandten sich wieder der Fotografie zu.



Meilensteine zum Kino



1832

füttert der Fotopionier Joseph Antoine Ferdinand Plateau ein Stroboskop mit 16 Zeichnungen, die einen Bewegungsablauf eines Tänzers festhalten – und bringt Bilder erstmals zum Laufen.

1893

zeigt Thomas Alva Edison in den USA in einem Guckkasten kurze Filmsequenzen, die jeweils eine Person einsehen kann.

1897 – Der Funk-Telegraf

Funkte als Erster über den Atlantik: Guglielmo Marconi (links). Foto: Getty Images

Wäre der Funk zu Beginn nicht nur als Spielerei für Reiche genutzt worden, hätte der Untergang der Titanic 1912 wohl vermieden werden können. Denn die Bordfunker auf dem Riesendampfer waren Angestellte der Marconi-Gesellschaft – und das Geschäft mit privaten Funksprüchen hatte Priorität. Funkwarnungen anderer Schiffe betreffend Eisberge waren da nur Störgeräusche. Der Italiener Guglielmo Marconi (1874–1937) hatte 1897 den Durchbruch in der Funktechnik geschafft und seine Erfindung kommerzialisiert. Die Funkgeräte konnten zwar nur Pieptöne produzieren, aber in Kombination mit dem Morsealphabet liessen sich auf diese Weise dennoch Botschaften verschicken. So hatten Meeresschiffe erstmals in der Geschichte der Seefahrt Kontakt zum Festland und untereinander.



Meilensteine zum Funk-Telegrafen



1886

erzeugt Heinrich Hertz elektromagnetische Wellen – und schafft damit die Grundlagen für eine kabellose Übermittlung von Nachrichten.

1893

gelingt Nikola Tesla die drahtlose Übertragung von Strom und somit von Informationen.

1908 – Das Automobil

Erinnert an eine Kutsche: Henry Ford fährt sein Modell Ford Quadricycle. Foto: Getty Images

Der deutsche Erfinder Carl Benz (1844–1929) baute 1886 das erste Benzinauto, den Benz Patent- Motorwagen Nummer 1, ein dreirädriges Fahrzeug. Mit seiner hohen Sitzposition und den übergrossen Hinterrädern sah es aus wie eine Kutsche, der das Pferd abhandengekommen war. Die erste Überlandfahrt unternahm Benz’ Ehefrau Bertha. Als unterwegs der Treibstoff knapp wurde, musste sie in einer Apotheke Leichtbenzin kaufen, das Ende des 19. Jahrhunderts als Reinigungsmittel verwendet wurde. Tankstellen gab es keine. Lange Zeit waren Automobile exotische Liebhaberobjekte für die Reichen. Bis der Amerikaner Henry Ford (1863–1947) erkannte, dass er statt schneller und sportlicher Fahrzeuge für wenige besser ein Auto für die Masse bauen sollte. 1908 stellte Ford sein Modell T vor, das er bis 1927 am Fliessband produzierte und von dem er 15 Millionen Exemplare weltweit verkaufte.



Meilensteine zum Automobil



1768

lässt der Physiker James Watt seine Dampffahrzeuge auffahren, die als erste Automobile angesehen werden können.

1870>

starten in Wien erste Fahrversuche mit einem Zweitaktmotor.

1911 – Der Mähdrescher

Die Erfindung der Raupenkette brachte den Durchbruch: Ein früher Holt-Mähdrescher. Foto: Getty Images

Bis ins frühe 19. Jahrhundert war die Getreideproduktion Handarbeit. Bauern mähten das Getreide mit Sensen und droschen es mit Flegeln. Eine Verbesserung der Erntetechnik brachte 1835 der Amerikaner Hiram Moore (1801–1875) mit einem von Pferden gezogenen Mähdrescher. Sein Landsmann Benjamin Holt (1849–1920) baute eine riesige Maschine, die von zwanzig Pferden gezogen werden musste. Das Nachfolgemodell, angetrieben von einer Dampfmaschine, war so schwer, dass es im Ackerboden einsank. Benjamin Holt entwickelte daraufhin eine Raupenkette, wie sie noch heute bei Baggern und Panzern verwendet wird. Diese Erfindung war für Holt so wichtig, dass er seine Firma in Holt Caterpillar Company («caterpillar»: Raupe) umbenannte. 1911 ersetzte er die Dampfmaschine durch einen Verbrennungsmotor. Holts Mähdrescher waren nun so effizient, dass viele Landarbeiter einen neuen Job suchen mussten.



Meilensteine zum Mähdrescher



1799

wird die erste Mähmaschine patentiert.

1826

ertüftelt Patrick Bell die erste Mähmaschine mit dem Scherenprinzip, wie es bis heute eingesetzt wird.

1927 – Der Kühlschrank

Komplett aus Stahl, verkleidet mit Porzellan: General Electrics erster Kühlschrank. Foto: Getty Images

Früher waren kalte Getränke im Sommer ein Luxus, den sich nur die Reichsten leisten konnten. Denn das Eis musste aus den Bergen herangekarrt und in Höhlen gelagert werden. Im Jahre 1834 baute der US-Amerikaner Jacob Perkins (1766–1849) die erste Kompressionskältemaschine mit dem Kältemittel Äther. Dieses ist leicht brennbar, sodass Perkins’ Äther-Eismaschinen manchmal explodierten. Bald schon wurden Kältemaschinen sicherer, und Bierbrauereien waren die Ersten, welche sie einsetzten. Die Geräte waren ziemlich gross, und die ersten Haushaltsmodelle hatten die Kühlanlage im Keller, die Kühlbox in der Küche und kosteten mehr als ein Auto. 1927 stellte die Firma General Electric das erste erschwingliche Modell vor, den «Monitor Top». Ein Stahlschrank, verkleidet mit Porzellan.



Meilensteine zum Kühlschrank



1834

vermarktet Jacob Perkins seinen Kühlschrank kommerziell: eine Premiere.

1876

verbessert der deutsche Ingenieur Carl von Linde das System grundlegend – fortan kann man Wassereis ganzjährig und industriell herstellen, seine Erstentwicklung wird mit Ammoniak betrieben.

1947 – Die Waschmaschine

In den Anfängen wurde gekurbelt statt geschrubbt, aber weiterhin von Hand: Eine frühe Waschmaschine. Foto: Getty Images.

Waschen war früher eine anstrengende Sache. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts erfanden Männer und auch mehrere Frauen verschiedene Maschinen, die diese Arbeit erleichtern sollten. Vor allem die «bequeme und höchstvortheilhafte Waschmaschine» des Deutschen Jacob Christian Schäffer war beliebt, obwohl er dem Erfinder den Vorwurf einbrachte, seine Maschine würde die Waschfrauen arbeitslos machen. Statt geschrubbt wurde nun gekurbelt, aber weiterhin von Hand. 1906 baute Alva John Fisher aus Chicago die erste elektrisch betriebene Waschmaschine. Ab den 1940er-Jahren waren die Waschmaschinen mit Mangeln ausgerüstet, um die Kleider auszupressen, bevor sie zum Trocknen aufgehängt wurden. Eine wirklich grosse Erleichterung brachte 1947 der Toplader-Waschvollautomat der Firma General Electric. Die Hausfrau startete die Maschine und brauchte erst wieder zurückzukehren, wenn die Kleidung gewaschen, gespült und geschleudert war.



Meilensteine zur Waschmaschine



1767

Der deutsche Prediger Jacob Christian Schäffer baut eine Waschmaschine aus Holz.

1902

Die Erfindung wird mit gelochter Trommel ausgestattet, acht Jahre später präsentiert der US-amerikanische Ingenieur Alva John Fisher das erste Modell mit Elektroanschluss.

1981 – Der Computer

Hatte einen Arbeitsspeicher von acht Kilobyte: Der Commodore PET-Computer von 1977. Foto: Mauritius Images

Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse (1910- 1995) war es leid, ständig endlos lange Berechnungen erstellen zu müssen. Mit der Absicht, eine Rechenmaschine zu bauen, kündigte er 1938 seinen Job und bastelte im Wohnzimmer der elterlichen Wohnung seinen ersten Computer. In den 1970er-Jahren hatten bereits die meisten Universitäten ihren Grossrechner, ein Ungetüm, das ein ganzes Zimmer füllte. In dieser Zeit kamen die ersten persönlichen Rechner, englisch «personal computer» oder abgekürzt PC, auf den Markt – meist in kleinen Stückzahlen und als Bausatz für Technikfreaks. 1977 begann dann das Zeitalter der Kleincomputer für den Massenmarkt mit drei Geräten, dem Commodore PET, dem Apple II und dem Tandy TRS-80 von Radio Shack. Parallel zum Büro eroberte der PC in wenigen Jahren auch Haushalt und Schulzimmer. Der IBM PC von 1981 gilt als Urmodell der heutigen Computer.



Meilensteine zum Computer



1935

baut IBM eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro Sekunde lösen kann.

1971

werden die Computer dank der Erfindung des serienmässig produzierbaren Mikroprozessors kleiner, günstiger und leistungsfähiger.

Das Buch zum Thema: «50 Maschinen, die unsere Welt veränderten», von Eric Chaline, Haupt Verlag, 224 Seiten, 255 Abbildungen, 37 Franken.

