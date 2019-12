Die Schweiz wird Chef-Aufräumerin im Weltall

Der Orbit ist voll ausgedienter Satelliten und Trümmer - eine Gefahr für die Infrastruktur im Weltall. Ein Schweizer Start-Up hat nun von der europäischen Weltraumorganisation ESA den Auftrag erhalten, eine Abfallbeseitigungs-Mission auszuarbeiten.

Ein Konsortium unter Leitung eines Schweizer Start-Ups namens Clearspace hat sich in einem Wettbewerb der ESA durchgesetzt und den Zuschlag für eine Abfallbeseitigungs-Mission im Orbit erhalten. Clearspace ist ein Spin-Off der ETH Lausanne (EPFL), das sich der Entfernung von Weltraummüll verschrieben hat.

