Empa entwickelt Mars-Anzug mit Heck-Einstieg

Die Forschungsanstalt Empa und das Österreichische Weltraumforum wollen gemeinsam den «Serenity»-Raumanzug für Mars-Missionen entwickeln. Die Partner haben nun eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um noch enger zusammen zu arbeiten.

Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) entwickelt derzeit den Prototypen für einen Marsanzug mit dem Namen «Serenity» (Gelassenheit). Auch die Empa wird daran mitarbeiten: Fokus der Zusammenarbeit sei die Optimierung des Tragekomforts und des Wärmeregulierungssystems des Raumanzugs - basierend auf an der Empa entwickelten Körpermodellen, teilte die Forschungsanstalt am Dienstag mit.

