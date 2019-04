Falcon Heavy absolviert ersten kommerziellen Flug

Die Schwerlastrakete Falcon Heavy des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat ihren ersten kommerziellen Flug absolviert. Die Rakete startete am Donnerstag vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.

Sie brachte somit einen saudiarabischen Telekommunikationssatelliten ins All. Der sechs Tonnen schwere Satellit wurde 34 Minuten nach dem Start auf einer Umlaufbahn in rund 36'000 Kilometern Entfernung zur Erde ausgesetzt.

Successful deployment of Arabsat-6A to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing Falcon Heavy’s first commercial mission! pic.twitter.com/KeKTP99xvv