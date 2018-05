Gefrierschrank im Albula

Obwohl die Sprengung schon vor gut zwei Stunden stattfand, beisst der Geruch noch immer fies in der Nase. «Das ist vom Sprengstoff», sagt Gilbert Zimmermann, der Oberbauleiter für den neuen Albulatunnel der Rhätischen Bahn (RhB). Aber auch sonst ist die Arbeitsumgebung hier tief drin im Gestein 950 Meter unter dem Gipfel des Piz Dschimels alles andere als angenehm. Es ist dunkel, laut und kühl, an den Wänden fliessen Unmengen von Wasser nach unten. «Das ist das Schmelzwasser», sagt Zimmermann.

Ach ja: Gebaut wird der neue Albulatunnel im Gebirge auf einer Höhe von fast 1800 Meter über Normalnull. Da rauscht auch noch mitten im Mai das Wasser aus der Schneeschmelze ins Tal. Und macht die Arbeiten nicht gerade einfacher. Selbst Zimmermann, der seit Jahren als Ingenieur mit den RhB-An­lagen im Hochgebirge vertraut ist, sagt: «Auch für uns ist das keine gewöhnliche Baustelle.»

Unesco-Weltkulturerbe

Warum also tun sich Oberbauleiter Gilbert Zimmermann und seine Leute das an hier oben? Zumal es ja bereits einen bestehenden Albulatunnel gibt? Den haben die Ingenieure der Rhätischen Bahn vor mehr als 100 Jahren bereits in den Berg getrieben. Er ist Teil der sogenannten Albulalinie, einer Schmalspurbahn, die von Chur aus hinaufführt zum mondänen Ferienort St. Moritz im Engadin.

Über unzählige Kehren, Viadukte und Kehrtunnels schraubt sich die Bahnlinie die Berge und Täler hinauf, um dann im kleinen Bergdorf Preda in den knapp sechs Kilometer langen Albulatunnel einzutauchen und auf der anderen Seite des Albulapasses im Ort Spinas das Engadin zu erreichen. Unter Eisenbahnfans zählt die Linie zu den spektakulärsten Gebirgsbahnen, die je gebaut wurden; seit zehn Jahren zählt die Strecke mit ihren Bauwerken zum Unesco-Weltkulturerbe.

Doch während man den vielen Brücken und Viadukten entlang der Strecke, den Lawinenschutzgalerien und den Hangeinschnitten nicht ansieht, dass sie schon mehr als 100 Jahre alt sind, ist der Albulatunnel, gebaut in der Zeit von 1899 bis 1903, ziemlich in die Jahre gekommen. Das viele Wasser im Gebirge, der Druck der Gesteinsmassen und die langen Frostperioden in den Alpen – all das habe dem Tunnel arg zugesetzt, sagt Zimmermann.

Hinzu kommt, dass das Bauwerk den heutigen Sicherheitsvorschriften nicht entspricht. Es gibt keine Löscheinrichtungen für den Fall eines Brandes, es gibt kaum Fluchtmöglichkeiten oder Kommunikationsmittel, um die Passagiere im Notfall informieren zu können. Für die Verantwortlichen der Rhätischen Bahn war klar: Irgendetwas muss passieren mit dem alten Tunnel unter dem Piz Dschimels.

Alte Röhre wird Rettungstunnel

Sie entschieden sich für einen Neubau parallel zum alten Bauwerk. Etwa 30 Meter neben dem Tunnelportal, über dem die Jahreszahl 1903, das Jahr der Inbetriebnahme, prangt, setzten die Ingenieure eine neue Röhre an. Durch die sollen von 2021 an die Züge rauschen. Aus dem alten Tunnel wollen Oberbauleiter Gilbert Zimmermann und seine Leute anschliessend die Schienen entfernen und moderne Kommunikationsmittel einbauen.

So soll die alte Röhre zum Flucht- und Rettungstunnel umfunktioniert werden. Etwa alle 450 Meter werden Querstollen das alte mit dem neuen Bauwerk ver­binden, damit sich die Passagiere im Notfall in den Rettungstunnel flüchten können. Unterm Strich, sagt Gilbert Zimmermann, sei das die günstigste Lösung gewesen.

Zumal so während der Bauzeit der Eisenbahnbetrieb im alten Tunnel weiterlaufen kann. Aber nur fast. Denn immer, wenn im neuen Tunnel die Arbeiter die Bohrlöcher gesetzt und ihre Sprengladungen hineingestopft haben, wenn sie sich in Sicherheit gebracht und die Vorbereitungen abgeschlossen haben, dann setzt sich der Sprengmeister mit dem RhB-Betriebszentrum in Verbindung und lässt den Tunnel für kurze Zeit sperren.

Nach der Sprengung gehen Fachleute rüber in das alte Bauwerk und prüfen, ob keine Schäden am alten Tunnel entstanden sind. Erst dann wird der Albula wieder für durchfahrende Züge freigegeben. 345 Millionen Franken kostet der neue Tunnel inklusive Umbau und Erweiterung der beiden Bahnhöfe in Preda und Spinas. 162 Millionen davon wurden bislang schon verbaut.

Ein Drittel fehlt noch

Noch sind die Tunnelbauer nicht am Ende, bislang sind erst ungefähr zwei Drittel der am Ende dann fast sechs Kilometer langen Röhre herausgebrochen. 130 000 Kubikmeter Gestein (von insgesamt etwa 350 000 Kubikmetern) haben die Arbeiter bislang aus dem Berg geholt und auf einer Deponie bei Preda abgeladen. Und eine besonders grosse Herausforderung bereits gemeistert.

Denn in einem Teil des Gebirges, durch das sich die Tunnelbauer bohren müssen, besteht das Gestein aus der Raibler-Rau­wacke. Das ist ein extrem ­löcherig-poröses Gestein, das in Ver­bindung mit Wasser schnell zu einem gelblich-gräulichen Schlamm wird. So etwas kann ein Tunnelbauer gar nicht gebrauchen.

Schon beim Bau des ersten Albula-tunnels vor mehr als 100 Jahren hatten die Ingenieure mit der Rauwacke zu kämpfen. Ende Juli 1900 brachen plötzlich grosse Mengen Wasser und Schlamm in den Tunnelrohbau ein, die Stollensohle wurde auf einer Länge von etwa 500 Metern damit bedeckt. Mühsam mussten die Arbeiter den Schlamm herauskratzen und sich dann mit Holzverschalungen durch die schlammige Rauwacke-Zone vorarbeiten. In zweieinhalb Monaten schafften die Mineure damals nur noch 6,30 Meter Vortrieb. Zum Vergleich: In den anderen, weitaus weniger komplizierten Gesteinsschichten waren die Arbeiter zuvor mit bis zu 100 Metern pro Monat vorangekommen. Die Schwierigkeiten waren so gross, dass das damals beauftragte Bauunternehmen schliesslich aufgab; die RhB übernahm die Arbeiten selbst. Und die Erbauer des neuen Albulatunnels waren gewarnt.

«Schwimmendes Gebirge»

Zimmermann und seine Leute entschieden sich daher für die «Methode Gefrierschrank», wie er sagt, um das «schwimmende Gebirge», wie die Rauwacke auch genannt wird, in den Griff zu bekommen. Zunächst trieben die Arbeiter Lanzen in den Berg, durch die Kühlflüssigkeit gepumpt wurde. Mit dieser wurde das schlammige Gestein eingefroren, sodass sich die Arbeiter mit hydraulischen Meisseln kontinuierlich durch das Eis graben konnten. Stück für Stück, ganz langsam, mit gerade einmal 75 Zentimetern pro Tag. «Sprengen», sagt Gilbert Zimmermann, «wäre dort nicht möglich gewesen.»

Am Ende wurde die so herausgemeisselte Röhre mit dicken Betonschalen ausgekleidet, die Kühlaggregate wurden wieder abgebaut. Gerne zeigt Zimmermann ein Foto, auf dem ein Arbeiter vor einer gut zehn Meter hohen Wand aus tiefgefrorener, schlamm-brauner Rauwacke steht. «Das war schon beeindruckend», sagt der Oberbauleiter.

Deutliche Verzögerung

Mittlerweile haben die Arbeiter den Abschnitt mit der Rauwacke weit hinter sich ge­lassen. Und sprengen sich weiter durch den Berg. Aber mit deutlicher Verzögerung. Eigentlich wollten die Ingenieure bereits Ende 2017 den «Durchschlag» feiern, also die Begegnung der beiden Tunnelbohrtrupps, die sich von Preda im Norden und von Spinas im Süden aus vorangraben. Nun rechnen sie im Herbst 2018 damit.

Doch nicht wegen der Rauwacke sei man in Verzug, sagt Oberbauleiter Gilbert Zimmermann. Vielmehr seien die Geologie und die nötigen Sicherungsmassnahmen komplizierter gewesen als gedacht. Zimmermann glaubt, dass die Inbetriebnahme dennoch 2021 erfolgen kann. Man werde beim Einbau der Gleise und der Oberleitung, bei der Ausrüstung des Tunnels mit Notbeleuchtung und Signaltechnik Gas geben. «Das holen wir wieder rein.»

