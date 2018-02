Musks Tesla Roadster ist auf dem Weg zum Mars

Die weltweit stärkste Raumfahrtrakete ist zu ihrem Jungfernflug gestartet. Die 70 Meter lange Mega-Rakete Falcon Heavy der privaten US-Raumfahrtfirma SpaceX hob am Dienstagnachmittag unter riesigem Jubel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Ziel der Schwerlastrakete ist eine Umlaufbahn um die Sonne, die in Teilen in der Nähe des Mars entlang führt.

Der Start der Rakete verlief problemlos – ein Riesenerfolg für SpaceX. «Wow, habt Ihr Leute das gesehen? Das war grossartig», sagte die SpaceX-Moderatorin Lauren Lyons, während Applaus durch das Kontrollzentrum toste. Firmengründer Elon Musk, hatte im Vorfeld von einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass die Rakete explodieren könnte.

Reiner Testflug

Im Verlauf des Dienstag war der Start der Falcon Heavy wegen starker Winde in Cape Canaveral zwei Mal verschoben worden.

Bei der Jungfernreise der Falcon Heavy handelt es sich um einen reinen Testflug. Die Raketen des Modells Falcon Heavy sollen nach Musks Plänen eines Tages Versorgungsmaterial und vielleicht auch Astronauten zum Mond und Mars fliegen. Die Falcon Heavy kann eine Ladung von fast 64 Tonnen transportieren.

Sie ist die stärkste operierende Weltraumrakete der Welt – allerdings nicht aller Zeiten. Die Saturn-V-Rakete, die im Rahmen des Apollo-Programms Ende der sechziger und siebziger Jahre US-Astronauten zum Mond brachte, konnte noch mehr Gewicht laden. Auch die sowjetische Energija-Rakete, die 1987 und 1988 zwei Mal ins All flog, war ein grösseres Kraftpaket als die Falcon Heavy.

Während ihres Testflugs ist die Space-X-Rakete nur leicht beladen. An Bord befindet sich ein knallroter Tesla-Elektrowagen aus dem Privatbesitz von Musk, der auch Gründer des Elektroautoherstellers ist. Am Steuer des Tesla-Wagens sitzt eine Puppe, die in einen futuristischen Astronautenanzug gekleidet ist.

(sda/AFP)