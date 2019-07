«Ohne Mond wären wir nicht hier»

Wissenswertes über den Mond

Zentralgestirn



Seit jeher hat der Anblick des Mondes den Menschen in seinen Bann gezogen. Dichter, Filmemacher und Maler machten ihn zum Zentralgestirn ihrer Kunst. «Guter Mond, du goldne Zwiebel, ach ich seh dich äusserst gern. Doch auch du bist gar nicht übel, hochgeehrter Abendstern», dichtete der österreichische Dramatiker Johann Nepomuk Nestroy (1801–1862).



Pflanzenanbau



Demeter-Bauern planen ihr Gartenjahr mit Hilfe eines Kalenders, der sich nach den Mondphasen richtet. Von der Bodenvorbereitung und Aussaat über das Ziehen der Pflanzen bis zur Ernte halten sie sich an das Buch «Aussaattage Maria Thun». Die deutsche Anthroposophin Maria Thun (1922– 2012) war die Pionierin des biologisch-dynamischen Pflanzenanbaus. Seit 1963 erscheint jährlich ihr Aussaatkalender, der mittlerweile in 21 Sprachen übersetzt wird.



Staub



Alle amerikanischen Apollo-Astronauten taten es: Sie schnüffelten am Mondstaub. Nach jedem Mondspaziergang schleppten sie ein wenig vom klebrigen Mondstaub in die Landekapsel hinein. «Es ist wahrlich ein strenger Geruch», funkte Apollo-16-Pilot Charles Duke. «Für mich hat es diesen Geruch von Schiesspulver.» In der nächsten Mission, Apollo 17, merkte Eugene Cernan an, es rieche, als hätte jemand gerade eine Kugel mit einem Karabiner abgefeuert.



Werwolf



Im 12. Jahrhundert warnte der englische Autor und Rechtsgelehrte Gervasius von Tilbury in seinen «Kaiserlichen Mussestunden»: Man könne in England Männer sehen, die sich in hellen Mondnächten in Wölfe verwandelten. Die Filmindustrie in Hollywood liess die Werwölfe dann nur noch bei Vollmond ihr Unwesen treiben. Der vermutlich erste Werwolf-Film wurde 1913 in den USA gedreht. Regie: Henry MacRae, Titel: «The Werewolf».



Bier



«Der Mond hat einen grossen Einfluss auf uns Menschen», sagt Braumeister Max Bürki, 64. In Vollmondnächten braut er in der Appenzeller Brauerei Locher das sogenannte Vollmondbier. «Es schmeckt würzig und hat das gewisse Etwas – das verdankt unser Bier dem Vollmond», ist Max Bürki überzeugt.



Ebbe und Flut



Volle 384'400 Kilometer ist der Mond von der Erde entfernt. Obwohl er im Grunde genommen nur ein riesiger Steinklumpen ist, werden durch seine Anziehungskraft gigantische Wassermengen auf der Erde bewegt. Je nachdem, wo der Trabant gerade steht, zieht er die Wassermassen der Ozeane zu sich heran. So entsteht die Flut auf der dem Mond zugewandten Seite. Ebbe und Flut wechseln sich alle sechs Stunden ab.



Bräuche



Manche Mütter in Afrika halten noch heute ihre Babys dem Neumond entgegen, damit sie wachsen und gedeihen. Bei Eskimofrauen in Grönland herrschte der Glaube: Wer im Mondlicht schläft, begünstigt damit Mutterfreuden. Während schottische Bäuerinnen einem alten Brauch folgend den Vollmond mit einem ehrerbietigen Knicks begrüssten.



Finsternis



Über die Mondfinsternis existieren viele Legenden. Die Mesopotamier etwa glaubten, dass der Mond bei einer Mondfinsternis von Dämonen heimgesucht werde. Sie betrachteten dies auch als einen Angriff auf ihren König und setzten für die Dauer der Finsternis einen Ersatzkönig ein, der das Ziel des Attentats sein sollte. «Sobald die Mondfinsternis vorüber war, galt der Ersatzkönig als überflüssig und verschwand meist auf geheimnisvolle Weise», schreiben Hannah Pang und Thomas Hegbrook in ihrem Buch «Der Mond – Mystische Geheimnisse und wissenschaftliche Fakten».



Schwangerschaft



Viele Hebammen wissen noch heute: Eine Schwangerschaft dauert volle zehn Mondmonate. Wie auch ein weiblicher Zyklus durchschnittlich eine Mondphase dauert – also 29 Tage. Dass eine Schwangerschaft neun Kalendermonate benötigt – diese Berechnung führten die Ärzte in den ersten Entbindungsstationen im 18. Jahrhundert ein. Bis dahin war das Gebären eine Sache unter Frauen – jedes Kind kam bei einer Hausgeburt auf die Welt.



Verhalten



Dem Mond werden geheimnisvolle Kräfte zugeschrieben, welche den Menschen zu anormalem Verhalten veranlassen können. So bezeichnet man Schlafwandler als «mondsüchtig», weil sie ihre nächtlichen Wanderungen oft bei Vollmond antreten. Das englische Wort «lunatic» – vom lateinischen «luna» für Mond – heisst auf Deutsch übersetzt nicht etwa mondsüchtig, sondern verrückt. Das deutsche Wort «Laune» für die Gemütsstimmung und das Adjektiv «launisch» stammen ebenfalls vom lateinischen «luna».



Schlafqualität



Die Forscher um den Basler Chronobiologen Christian Cajochen konnten 2013 in einer Studie belegen, was viele Menschen aus eigener Erfahrung kennen: Der Vollmond kann für eine als unruhig empfundene Nacht sorgen. Der Schlaf der zwei beobachteten Gruppen – 17 junge und 16 ältere Freiwillige – verzögerte sich in der gemessenen Vollmondnacht um 5 Minuten. Auch wachten die Teilnehmenden im Schnitt 20 Minuten früher auf. Zudem war ihr Schlaf – ihre mit dem EEG gemessenen Deltawellen im Gehirn – um 30 Prozent weniger tief. Die Versuchspersonen klagten dann auch anderntags über eine verminderte Schlafqualität und hatten weniger Melatonin ausgeschüttet.



Astrologie



In der Astrologie steht der Mond für die Gefühle. Er ist der Herrscher des Tierkreiszeichens Krebs. Eine ähnliche Symbolik kommt ihm bei den Tarotkarten zu. Die Mondkarte ist die Karte der Intuition, der Träume und des Unbewussten. Auf vielen Mondkarten ist ein Krebs zu sehen – er symbolisiert die Person, welche die Zukunft befragt.



Filme



1929 schickte der deutsche Filmregisseur Fritz Lang (1890–1976) die erste Frau auf den Mond. An der Seite von vier Männern und einem elfjährigen blinden Passagier liess er die Astronomiestudentin Friede Velten auf den Trabanten reisen. Langs Science-Fiction-Stummfilm «Frau im Mond» war in Deutschland ein Kassenschlager. Erstmals unternahm ein Regisseur den Versuch, den Flug zum Mond nach dem damaligen wissenschaftlichen Kenntnisstand so glaubwürdig wie möglich darzustellen.



Zeitmessung



Die Uhr Orloj im tschechischen Prag wurde 1410 an der Südmauer des Altstädter Rathauses installiert. Sie ist die älteste astronomische Uhr der Welt, die noch in Betrieb ist. An einem ihrer drei Zeiger ist eine Mondkugel angebracht, die die jeweilige Position des Trabanten bei seiner Erdumrundung anzeigt. Die Mondkugel verändert ihre Form im gleichen Rhythmus wie die echten Mondphasen.



Haarpracht



Manche Coiffeure achten beim Haareschneiden auf den Stand des Mondes. Wer eine Kurzhaarfrisur trägt und nicht alle paar Wochen zum Nachschneiden gehen möchte, sollte bei abnehmendem Mond zum Friseur gehen. Denn in dieser Mondphase soll das Haarwachstum verlangsamt sein. Wer seine Haarpracht hingegen wachsen lassen möchte, sollte während der Zunahme des Mondes zum Haareschneiden gehen. Die Mondphase lässt das Haar angeblich schneller und voller nachwachsen.



Holzqualität



«Der beste Zeitpunkt, Holz zu schlagen, ist an den kürzesten Tagen im Winter, dann hat der Baum weniger Saft», sagt der Innerschweizer Schreinermeister Roger Lindauer, 51. Zudem sollte der Mond abnehmend sein und möglichst nahe am Neumond – das entzieht dem Holz noch mehr Säfte. «Erst dann bekommt man das sogenannte Mondholz», sagt Roger Lindauer. Mondholz müsse man nicht chemisch behandeln. Weil es trocken sei, gehe der Wurm nicht rein. Viele alte Bauernhäuser in der Schweiz sind aus Mondholz gebaut.



