So mästet man Tiere umweltfreundlich

Es gibt Zeiten, in denen sich unangenehme Wahrheiten besonders gut verdrängen lassen. Die Grill- und Biergartensaison gehört dazu. Ein Pouletschenkel, ein Grillwürstchen, Holzfällersteaks – es ist doch zu schön, den Grill anzuschmeissen oder sich bei einem kühlen Bier über ein knuspriges Poulet zu beugen. Wer denkt da schon gern darüber nach, wie ressourcenfeindlich der Vogel auf dem Teller aufgezogen wurde? Und wie viele Menschen von dem Land hätten leben können, auf dem das Futter fürs Federtier gewachsen ist?

Forscher treiben solche Themen aber selbst im Hochsommer um. Und manchmal finden sie auch Lösungen: Wie ein Team um den Landnutzungsexperten Alexander Popp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) jetzt zeigt, könnte der Einsatz von bakteriellen Eiweissen als Futter in der globalen Viehwirtschaft den weltweiten Bedarf an Ackerland bis zum Jahr 2050 um bis zu 109 Millionen Hektaren senken – und zudem noch Stickstoffverluste der Böden, Stickoxidausstoss und insbesondere Kohlendioxidemissionen minimieren.

Das berichten die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals «Environmental Science and Technology». Demnach würden schon zwei Prozent Bakterieneiweiss als eine Art «Astronautennahrung» im Futter ausreichen, um bis zu 28 Prozent weniger CO 2 zu erzeugen.

Grosse Stahltanks

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen bei Welternährung und Weltbevölkerung klingt das nach einem Knaller: Die Produktion von Fleisch ist nämlich nicht besonders effizient. Schon eine Portion Schweinsbraten benötigt umgerechnet 3,12 Quadratmeter Ackerland für den Futteranbau, eine Bratwurst immer noch 2,26 Quadratmeter. Der Fleischbedarf nimmt weltweit zu, bis 2050 geht die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, davon aus, dass dafür 9 Prozent mehr Ackerland benötigt werden und der Anbau auf den bestehenden Flächen noch einmal extrem zu intensivieren wäre. Was angesichts der längst inakzeptablen Folgen intensiven Ackerbaus für die Umwelt keine gute Aussicht ist.

Forscher arbeiten deshalb schon lange an Alternativen. Sie wollen das fürs Wachstum der Tiere nötige Nahrungseiweiss auf anderen Wegen beschaffen als durch den Anbau von Soja und Getreide. Kandidaten gibt es einige: Pilze, Algen oder sogar Fliegenlarven, in Mengen gezüchtet, getrocknet, vermahlen und zu Pellets gepresst, sollen den Proteinbedarf von Rindern, Schweinen, Hühnern stillen. Jahrzehntealt ist auch die Idee, die einfachsten aller Organismen für die menschliche Nahrungsproduktion zu kapern. «Bakterien haben gegenüber Algen oder auch Maden den Vorteil, dass sie sich sehr viel einfacher herstellen lassen», sagt Benjamin Bodirsky vom PIK, der an der Studie beteiligt war. Während Algen zum Beispiel Sonnenlicht benötigen und Fliegenlarven selbst organisches Futter brauchen, könnten Bakterien in Fermentern kultiviert werden, also in grossen Stahltanks.

Als Wachstumsgrundlage kommen verschiedene Stoffe wie Zelluloseabfälle, Wasserstoff, Biogas und sogar Erdgas infrage. Insbesondere die Erdgas- und Wasserstoffnutzung erweist sich in der PIK-Studie als effizient, weil sie landlos funktioniert und das grösste Einsparpotenzial für Emissionen von Kohlendioxid besitzt. Der Hunger der Bakterien ist allerdings gross, rund 16 Prozent des Erdgasbedarfs müssten für dieses Szenario aufgewendet werden. Dauerhaft ist das nicht zu machen. Würde man stattdessen Biogas verwenden, entstünde mehr CO 2 als bisher. Und ein Wachstum auf der Grundlage von Zellulose aus ­Zuckerrohr schmälert den Schonungs­effekt fürs Ackerland.

Rinder werden krank, wenn sie zu wenig Gras und Heu erhalten.

Ideal ist keines der Szenarien. Trotzdem hat das Mikrobeneiweiss in den Augen Bodirskys eine Zukunft. «Wir denken, dass sich die Technologie unabhängig von Subventionen durchsetzen wird, weil die Kosten nach unseren Berechnungen in der Grössenordnung heutiger Futtermittel liegen», sagt der Forscher.

Ob die Rechnung der Potsdamer aufgehen kann, hängt aber nicht nur davon ab, ob die Mastbauern dazu bereit sind, ihren Tieren Bakteriendrops ins Futter zu mischen. Auch die Mägen der Viecher müssen mitspielen, und das ist im Fall von Rindern ein Problem. Die Wiederkäuer benötigen nicht nur weniger Eiweiss fürs Wachstum als Schweine und Hühner. Sie werden krank, wenn ein zu grosser Teil des sogenannten Raufutters, sprich Gras und Heu, durch andere Nahrung ersetzt wird.

Als alleinige Lösung der Landnutzungsproblematik kommen die Proteinzusätze aus Bakterien aber für die Forscher ohnehin nicht infrage. «Es ist eine Vielzahl von Massnahmen nötig, um die Flächen zu entlasten und die Regenwälder zu erhalten», sagt Agrarökonom Bodirsky. Besonders wichtig sei eine Umstellung der Ernährung.

Bakterienfood als Ergänzung

Derzeit konsumiert ein Schweizer laut einer Erhebung der FAO pro Tag rund 200 Gramm Fleisch. Das ist fast doppelt so viel wie im weltweiten Mittel. Wür-den die Bewohner in Ländern mit hohem Proteinverzehr ihren Bedarf auf 60 Gramm Eiweiss pro Tag reduzieren und dafür auf tierisches Eiweiss verzichten, bliebe mehr Land verschont, als es ein globaler Einsatz von Bakterienpellets jemals bewerkstelligen könnte. Das hat eine Studie des World Resources Institute in Washington gezeigt.

Eigentlich ist es also gar nicht so schwierig. Ein bisschen Bakterienfutter, ein bisschen mehr Verantwortung und Verzicht – und schon ist es um das Ökosystem Erde und die Verfügbarkeit von Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung etwas besser bestellt. Wäre da nur nicht das Ego der Menschen. Die empfinden es zumindest hierzulande als Bevormundung, wenn sie von ihrem täglichen Fleischberg ein Scheibchen herunternehmen und ein paar Steaks weniger konsumieren sollen.

(Tages-Anzeiger)