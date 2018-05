Talsperren allenthalben

Als ihr Bach gestaut werden sollte, reichte es den «tapferen Frauen von Krušcica». Sie setzten sich auf die Brücke in ihrem bosnischen Dorf, hakten sich unter und bewachten den Fluss – 325 Tage lang, rund um die Uhr. Gegen eine ganze Hundertschaft von ­Polizisten, gegen deren wüste Beschimpfungen, gegen den Investor, gegen die Stadtverwaltung und gegen den Staudamm. Denn mit dem Kraftwerk würde ihr Bach verschwinden und damit das Wasser, das sie für ihre Felder, für ihr Vieh und ihr Leben brauchen. Mehr als zehn Monate dauerte es, dann lenkten Politiker und Baufirma schliesslich ein: Der Bach bleibt erst einmal, wie er ist. Die Frauen aus Krušcica sind jetzt in ganz Bosnien bekannt – und mit ihnen die Gefährdung der Flüsse auf dem Balkan.

Das Kleinkraftwerk von Krušica ist nur eines von etwa 3000 geplanten Wasserkraftwerken auf dem Balkan. Noch fliessen in Bulgarien, Serbien und Albanien die letzten Wildflüsse Europas – weder gedämmt noch begradigt.

38 Dämme an einem Fluss

Etwa die Vjosa: Frei windet sie sich 270 Kilometer vom griechischen Pindosgebirge durch Albanien bis zur Adria. Ein Strom, der seinen Verlauf ständig ändert, Sand- und Schotterbänke abträgt und anderswo wieder aufschüttet. Der seine Sedimente bis ins Meer trägt und damit die Strände vor Erosion schützt. Mit Aal und Meeräsche, die den Fluss 200 Kilometer hinauf- und hinabwandern. Mit Vogelarten wie Flussregenpfeifer, Seiden- und Silberreiher, die in den Auen und Überschwemmungs­gebieten leben. Und mit Menschen, die den Fluss zum Leben brauchen. Doch dieser letzte grosse Wildfluss Europas ist bedroht: 38 Staudämme sind allein an der Vjosa und ihren Zuflüssen geplant.

Im Balkan sind momentan 188 Kraftwerke im Bau, weitere 2798 sind ­geplant, zusätzlich zu 1000 bereits bestehenden Anlagen. Etwa die Hälfte der geplanten Dämme und Ableitungskraftwerke befindet sich sogar in Naturschutzgebieten. «Auf dem Balkan schlägt das blaue Herz Europas. Aber diesem Herz droht der Infarkt», sagt Ulrich Eichelmann von der Organisation Riverwatch.

Schleckt für die Umwelt

Im Namen des Klimaschutzes soll die Wasserkraft «grünen Strom» liefern für die Balkanstaaten. Doch Wasserkraft zerstört die Fluss-Ökosysteme, deren Wasser zu Seen gestaut wird, während das Flussbett unterhalb der Dämme austrocknet. Das Wasser wird knapper und schlechter. Der Grundwasserspiegel flussabwärts senkt sich, Bäume und Büsche trocknen bei Dürren schneller aus.

Die Staudämme bedrohen Arten wie den Balkanluchs. Süsswasserfische wie der Huchen, auch Donaulachs genannt, verlieren ihren letzten bedeutenden ­Lebensraum. Für eine Vielfalt an Süsswassermuscheln, -schnecken und Insekten schwinden ihre letzten Refugien. 30 gefährdete Arten könnten aussterben, 69 endemische – also nur dort beheimatete – Fischarten würden bedroht.

«Wasserkraft ist nicht einmal klimafreundlich – im Gegenteil», sagt Eichelmann. Tatsächlich stossen grosse Staudämme und ihre Reservoirs jährlich etwa 1,3 Prozent der globalen Treibhausgase aus, so eine Studie. Natürliche Flüsse und ihre Ökosysteme dagegen sind CO2-Senken.

Drei Kraftwerke liefern 98 Prozent

Trotz allem ist klar: Länder wie Albanien brauchen mehr Strom. Der soll möglichst erneuerbar sein, schliesslich haben sich die Balkanstaaten verpflichtet, bis 2020 den Anteil grüner Energie auf 20 Prozent zu heben. Doch hinter dem Wasserkraftausbau steckt kein Energie-Masterplan. Die Dämme werden den benötigten Strom nicht liefern. 90 Prozent der geplanten Kraftwerke sind klein, mit einer Leistung von maximal 10, oft sogar unter 1 Megawatt. Heute liefern drei grosse Dämme Albaniens etwa 98 Prozent des Wasserkraftstroms – und rund 130 kleine Anlagen die restlichen 2 Prozent.

Der Grund für den Wasserkraftboom ist für Eichelmann klar: «Die Subventionen. Ohne Förderung wären 90 Prozent der Anlagen schlicht unrentabel.» Erst die Subventionen machten das Geschäft rentabel – für Baufirmen, Banken und Energieunternehmen.

Welche Banken und Firmen hinter dem Staudammboom stehen, listet ein neuer Bericht der Organisation Bankwatch detailliert auf. Finanzinstitute wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Weltbank seien die treibenden Kräfte. 727 Millionen Euro hätten diese Banken seit 2005 in 82 Wasserkraftwerke auf dem Balkan investiert, 37 davon in Schutzgebieten. Die EBRD ist Bankwatch zufolge der grösste öffentliche Investor und finanziert direkt oder indirekt mindestens 61 neue Projekte – die Hälfte davon in geschützten Gebieten.

Auch die kommerziellen Banken lassen viel Geld in die Dämme fliessen: An 158 neuen Projekten sind sie Bankwatch zufolge beteiligt, ein Drittel davon in Schutzgebieten. Die beiden grössten Investoren: die österreichische Erste und Steiermärkische Bank und die italienische Unicredit. Auch die Deutsche Bank finanziert Wasserkraftwerke auf dem Balkan. Das widerspricht oft den eigenen Ökoverpflichtungen: Die Unicredit etwa hat mehrere Wasserschutz- und Dammbaurichtlinien unterschrieben und verspricht, sich aus Naturschutz­gebieten herauszuhalten. Tatsächlich finanziert die Bank sechs Staudämme in solchen Gebieten. «Wir kommentieren einzelne Projekte nicht», schreibt die Unicredit dazu auf Anfrage.

Unter den Energieunternehmen ist die österreichische Kelag – mit RWE als grösstem Anteilseigner – einer der Hauptinvestoren: Sie betreibt, baut oder plant etwa 18 Kraftwerke auf dem Balkan. Allein 7 Anlagen sind im kosovarischen Nationalpark Bjeshkët e Nemuna geplant. Doch dies seien nur «Projektideen in einem sehr frühen Stadium, mehr nicht», sagt Kelag-Sprecher Josef Stocker. In geschützten Gebieten sei «es gar nicht möglich, eine Genehmigung für ein Kraftwerk zu erhalten». Warum die Kelag aber Wasserkraftwerke im Nationalpark plant, bleibt unklar. Stocker betont: «Wir halten uns stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften.»

Konzessionen an Günstlinge

Doch die geltenden Umweltschutzgesetze werden meist nicht konsequent genug umgesetzt. «Korruption ist weit verbreitet», sagt Eichelmann. Baufirmen und Politiker seien oft bestens vernetzt. Nur so sei es möglich, dass so viele Anlagen mitten in Schutzgebieten entstehen. Dass Konzessionen an Günstlinge vergeben werden und oft genug auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft würden, während die lokale Bevölkerung in den meisten Fällen weder informiert noch beteiligt sei.

Trotzdem besteht Hoffnung für Europas letzte Wildflüsse. So überarbeiten die Banken EBRD und EIB ihre Umwelt- und Sozialstandards dieses Jahr, die EIB will Richtlinien für Wasserkraftfinanzierung aufsetzen. «Das ist eine grosse Chance, um die Regeln zu straffen und die Finanzierung von Wasserkraft in sensiblen Gebieten auszuschliessen», sagt Pippa Gallop, eine der Autorinnen der Bankwatch-Studie. Auch auf europäischer Ebene setzt sich langsam die Einsicht durch, die Subventionen für Wasserkraft zurückzufahren.

Dafür kämpft auch die Outdoorfirma Patagonia. Seit vier Jahren engagiert sich das US-Unternehmen für den Schutz von Flüssen, kämpft gegen neue und alte Dämme. Die Firma um Gründer Yvon Chouinard fördert Aktivisten und NGOs vor Ort, hat einen Film gedreht und eine Petition gestartet. Jeder kann mit seiner Unterschrift Banken wie die EBRD auffordern, den Staudämmen den Hahn abzudrehen.

Derweil greifen die Umweltschützer zu weiteren Mitteln: Riverwatch klagt immer wieder gegen rechtswidrige Projekte. Mit Erfolg: An der Vjosa steht die begonnene Dammbaustelle seit Jahren still. Zudem kämpfen die NGOs für Europas ersten Wildfluss-Nationalpark an der Vjosa. Die Bevölkerung soll über Einnahmen aus dem Tourismus profitieren.

Eine weitere Lösung für den Balkan: Energie sparen. Heizsysteme und fehlende Gebäudedämmungen verschwenden Unmengen Energie, dazu gingen allein in den Netzen 30 bis 40 Prozent der Energie verloren, sagt Eichelmann. Und die Zukunft liegt in Wind und Sonne: Albanien etwa hat über 300 Sonnentage im Jahr. Und bislang nur ein einziges kleines Solarkraftwerk.

(Tages-Anzeiger)