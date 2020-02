Einer, der nach den Sternen griff

Letzten Sommer erst ist der Berner Physikprofessor Johannes Geiss von der Universität geehrt worden. Im physikalischen Institut ist zu seinen Ehren eine bronzene Skulptur enthüllt worden. Sie erinnert an das Sonnenwindsegel, das Apollo 11-Astronaut Buzz Aldrin 1969 auf dem Mond aufplanzte. Entwickelt wurde es von Geiss und seinem Team.

Der Anlass musste jedoch ohne den Geehrten über die Bühne gehen. Johannes Geiss hatte aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichten müssen. Dafür war Charles Duke dabei, der Astronaut, der als zehnter Mann den Mond betreten hatte, und der mit Geiss befreundet war.

«Kein Nein akzeptiert»

Daniel Candinas, Vizerektor Forschung der Universität Bern, bezeichnete Johannes Geiss in einer Ansprache als «Mann der Visionen, der Exzellenz und des Pioniergeistes». Für Ruedi von Steiger, Direktor des International Space Science Institute (ISSI) in Bern, das von Johannes Geiss nach seiner Emeritierung aufgebaut wurde, war das Sonnenwind-Experiment nichts weniger als «der Big Bang für die Weltraumforschung in Europa».

Astronaut Buzz Aldrin stellt das Berner Sonnenwindexperiment auf. (Foto: zvg/Universität Bern)

Drei Charaktereigenschaften seien für Johannes Geiss prägend gewesen, sagte von Steiger. Erstens: Science first – immer das tun, was der Wissenschaft dient. Zweitens sei Geiss ein Kommunikationstalent gewesen, der mit jeder und jedem gesprochen habe – unabhängig vom Status. Und drittens: «Geiss war beharrlich – ein Nein hat er nicht akzeptiert.»

Nun ist Johannes Geiss am vergangenen Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies geht aus einer Mitteilung auf der Homepage des International Space Science Institute hervor.

Ausgezeichneter Netzwerker

Das Mondlandejubiläum hatte Johannes Geiss letzten Sommer mit Interesse verfolgt. Und er nahm auch das enorme Interesse daran und insbesondere am Berner Sonnenwindsegel wahr. Im Juni ermöglichte seine Tochter dem «Bund», Fragen an ihren Vater zu richten. Was neue Mondmissionen anbelangt, so war dessen Meinung sonnenklar: Es müsste in allererster Linie um Wissenschaft gehen, liess er über seine Tochter ausrichten; stünde dagegen die Politik im Vordergrund wie vor 50 Jahren, fände er das sehr schade.

Johannes Geiss mit seiner Tochter Jana Geiss im Rahmen des Austauschs mit dem «Bund» im letzten Sommer. (Foto: Adrian Moser)

Johannes Geiss, 1926 in Pommern geboren, kam in den 1950er-Jahren nach Bern. Von 1966 bis zu seiner Emeritierung 1991 war er Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Bern. Er lebte in Hinterkappelen.

Geiss war bekannt dafür, dass er seine Ziele hartnäckig verfolgte und es ausgezeichnet verstand, Kontakte zu knüpfen. Seinen Fähigkeiten war es letztlich zu verdanken, dass die Universität Bern mit ihrem Sonnenwindsegel im Sommer 1969 dort mitreden konnte, wo die Musik spielte. Dieser Erfolg hat der Weltraumforschung in Bern einen gehörigen Schub verliehen.

«Ein Held – immer freundlich»

Geiss hat auch Karrieren möglich gemacht. Thomas Zurbuchen, der heutige Forschungschef der US-amerikanischen Weltraumbehörde Nasa, kam dank Geiss mit hochkarätigen amerikanischen Forschern in Kontakt. Heute sagt Zurbuchen, Geiss werde für ihn «immer ein Held» bleiben. Und zwar nicht nur für das, was er erreichte, sondern auch für das, wie er es erreichte. Geiss sei «immer freundlich» gewesen zu den Leuten.