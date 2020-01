Wie gefährlich ist das neue Virus aus China?

In China breitet sich ein neues Virus aus. Um welche Krankheit geht es?

Die Menschen leiden an Atemwegserkrankungen, sie haben meist Fieber und Husten. Vor allem in der ersten Phase kann man die Krankheit mit einer Grippe verwechseln. Manche Patienten zeigen nur milde Symptome wie bei einer Erkältung. Im schlimmsten Fall entwickelt der Erkrankte eine virale Lungenentzündung und Atemprobleme, auch Todesfälle sind vorgekommen. Bei viralen Lungenentzündungen helfen Antibiotika nicht, die Ärzte können nur die Symptome behandeln.

Was für ein Virus ist es?

Das Virus, das sich im Moment in China ausbreitet, gehört zur Familie der Coronaviren und hat das Kürzel 2019-nCoV bekommen. Es gibt sehr viele verschiedene Coronaviren. Manche lösen harmlose Erkältungskrankheiten aus, andere sind für schwerere Krankheiten wie Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) oder Mers (Middle East Respiratory Syndrome) verantwortlich. Das neue Virus ist zu ungefähr 70 Prozent genetisch mit dem Sars-Virus verwandt, die Erkrankungen verlaufen im Moment aber weniger schwer als bei Sars.

Wie steckt man sich an?

Man weiss nun, dass eine Ansteckung auch von Mensch zu Mensch möglich ist und nicht nur vom Tier zum Menschen. Die Ansteckung von Mensch zu Mensch ist die Voraussetzung dafür, dass sich ein Virus schnell verbreitet. Wie man sich anstecken kann und wie eng der Kontakt mit einem Erkrankten sein muss, ist noch unklar. Im Moment vermuten die WHO-Experten, dass der Kontakt mit einer erkrankten Person relativ eng sein muss, um sich das Virus zu holen.

Wo kursiert das Virus?

Am Anfang der Epidemie erkrankten nur Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan. Inzwischen hat sich das Virus in China ausgebreitet, denn auch Fälle aus Peking, Guangdong und Shanghai wurden gemeldet. Ausserdem sind bereits einzelne Fälle in Japan, Thailand und Südkorea aufgetreten. Diese Patienten waren zuvor in China.

Woher kommt das Virus?

Wie viele andere Viren hat das neue Coronavirus seinen Ursprung im Tier. Welche Tierart in diesem Fall der Wirt ist, weiss man noch nicht. Das Sars-Virus stammte laut WHO von den Zibetkatzen. Die ersten Fälle der neuen Erkrankungen meldeten die Behörden rund um den Huanan Seafood Market in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Neben Meeresfrüchten verkaufen die Händler dort auch Geflügel und Fleisch.

Was macht man, um die Epidemie einzudämmen?

Anders als bei Sars haben die chinesischen Behörden dieses Mal relativ schnell reagiert und auch nicht versucht, die Epidemie zu vertuschen. Viele Flughäfen in China, und auch mehrere internationale Flughäfen beispielsweise in den USA, haben begonnen, Passagiere auf Symptome der Krankheit zu screenen. Allerdings sind die Symptome recht unspezifisch. Fieber und Husten können Menschen auch aus anderen Gründen haben.

Wie gefährlich ist das neue Virus?

Es gibt im Moment keinen Grund zur Panik. Die Erkrankungen verlaufen bisher weniger schwer als bei der Sars-Epidemie im Jahr 2002/03, im Verlaufe derer rund 1000 Menschen starben. Bisher sind sechs Menschen an der Krankheit gestorben. Die Todesopfer waren ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Allerdings vermutet man eine hohe Dunkelziffer an Erkrankten.

Kann das Virus noch gefährlicher werden?

Die Möglichkeit besteht. «Aktuell kann man noch keine Vorhersage treffen, wie sich das Virus verändern wird», sagt Silke Stertz, Virologin an der Universität Zürich. Grundsätzlich können sich Viren immer verändern, wenn sie sich in ihrem Wirt, der angesteckten Person, vermehren. Zwei Dinge können diese Veränderungen (Mutationen) begünstigen: Wenn das Virus auf einen neuen Wirt übertritt, wie in diesem Fall vom Tier zum Menschen. Das Virus ist an den neuen Wirt noch nicht optimal angepasst und versucht sich deshalb zu verändern. Entscheidend ist dabei auch, wie das Virus selbst aufgebaut ist. Es gibt RNA-Viren und DNA-Viren. Das neue Coronavirus ist ein RNA-Virus wie beispielsweise auch das Grippevirus. Dieser Virentyp kann sich schneller verändern als die DNA-Viren (z.B. das Herpesvirus) und ist deshalb meist für Epidemien verantwortlich.

Wie viel Zeit vergeht zwischen Ansteckung und Erkrankung?

Genau weiss man das noch nicht. Gewisse Anhaltspunkte gibt die Sars-Epidemie. Aufgrund dieser Daten nehmen die Experten des Centre of Global Infectious Disease Analysis in London an, dass die Inkubationszeit zwischen fünf und zehn Tagen liegt. Meist dauere es dann noch ein paar Tage, bis die Krankheit so schwer ist, dass Patienten einen Arzt oder ein Spital aufsuchen.

Ab wann ist jemand, der sich angesteckt hat, aber noch nicht krank ist, für andere ansteckend?

Das wissen die Experten, laut BAG, noch nicht.

Wie kann ich mich vor einer Ansteckung schützen?

In der Schweiz oder in Europa gab es bisher keine bestätigten Fälle von Menschen, die an dem neuen Virus erkrankt sind. Sorgen muss man sich im Moment also nicht machen.

Was machen Asienreisende?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rät Reisenden in die betroffenen Regionen zu folgenden Sicherheitsmassnahmen: regelmässiges Händewaschen mit Seife, Märkte mit Fisch oder Fleisch möglichst nicht besuchen, den Kontakt zu Tieren vermeiden, ebenso den Kontakt zu Personen mit Atemwegserkrankungen. Eier und Fleisch sollte man nur gut gekocht essen, keinesfalls roh.

Wie gross ist das Risiko, dass sich das Virus weiter ausbreitet?

Im Moment ist das Risiko gross. In China feiern die Menschen am Samstag das chinesische Neujahr. Millionen von Menschen machen sich deshalb auf den Weg zu ihren Familien. Die Behörden vermuten, dass die Dunkelziffer der Erkrankten weitaus höher liegt als die offiziellen Zahlen. Nicht alle, die sich mit dem Virus infizieren, erkranken schwer. Von diesen Menschen geht bezüglich der Ausbreitung das grösste Risiko aus.

Gibt es eine Impfung?

Es gibt keine Impfung gegen das neue Virus. Einen Impfstoff zu entwickeln, braucht in der Regel mehrere Jahre. Bei Viren, die sich häufig verändern, ist es besonders schwierig, Impfstoffe bereitzustellen. Deshalb muss man sich beispielsweise gegen Grippe jedes Jahr neu impfen, weil sich das Grippevirus immer wieder leicht verändert und es ausserdem verschiedene Typen gibt, die kursieren.