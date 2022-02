Tipps und Tricks – Wissenswertes zu den Medikamenten in Ihrem Schrank Worauf sollte man beim Nasenspray achten? Wieso kommen keine Tropfen aus dem Fläschchen? Welches Mineralwasser ist bei Tabletteneinnahme ungeeignet? Fragen Sie Ihre Apothekerin! Martina Frei

Unter den 20 am häufigsten bezogenen Arzneimitteln lag Ibuprofen gegen Schmerzen und Fieber laut dem Helsana-Arzneimittelreport im Jahr 2020 auf Rang 4. Auf Rang 8 landete Acetylsalicylsäure (ASS) zum Blutverdünnen, bekannter unter dem Markennamen Aspirin. Nimmt man beides zusammen über mehr als drei Tage ein, kann es riskant werden.

Denn drei Tabletten Ibuprofen am Tag machen bei längerer Anwendung die blutverdünnende Wirkung von Aspirin zunichte. Sobald Ibuprofen im Blut ist, kann ASS seine Wirkung nicht mehr entfalten, weil ihm das Ibuprofen sozusagen im Weg steht. Dann steigt das Risiko von Blutgerinnseln, zum Beispiel in den Herzarterien. Fragen Sie vorher also besser Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker.

Der Nase etwas Gutes tun

Bei manchen Schnupfensprays sei ein günstiger Preis eher schlecht für die Nase, warnt zum Beispiel «Der Apotheker»* in seinem Buch «Die Wahrheit über unsere Medikamente». Zu erkennen geben will er sich nicht.

Oft seien die Nasensprays am günstigsten, die das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid enthalten. «Leider tötet Benzalkoniumchlorid nicht nur Keime ab, sondern schädigt auf Dauer auch die Nasenschleimhaut, indem es die Bewegung der Flimmerhärchen behindert oder sie gar lahmlegt.»

Die Flimmerhärchen auf der Schleimhaut der Atemwege sind wichtig, weil sie Schleim, Staub und Erreger hinausbefördern. «Einen Vorteil haben vorübergehend lahmgelegte Flimmerhärchen jedoch: Der abschwellende Wirkstoff kann besser wirken, da er länger mit der Schleimhaut in Kontakt bleibt, ohne relativ schnell von den Flimmerhärchen abtransportiert zu werden.» Doch das wiege die Nachteile nicht auf, findet «Der Apotheker».

Er rät deshalb zu konservierungsmittelfreien Nasensprays oder -tropfen. Und dann gibt er noch ein paar weitere, nützliche Hinweise: Ein Nasenpflaster könne anstelle der Tropfen helfen, die Nase offen zu halten. Oder man könne ein Kindernasenspray benützen, weil die halbe Dosis in den meisten Fällen auch Erwachsenen genüge.

Die Krux mit den Schilddrüsenhormonen

Auf Rang 11 der meistbezogenen Medikamente in der Schweiz lagen 2020 Schilddrüsenhormone zum Ausgleichen einer Schilddrüsenunterfunktion. «Morgens auf leeren Magen, mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück, unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen», lautet die Anweisung bei solchen Medikamenten – und das kann schiefgehen, wenn die Patientin die Tablette mit einem calciumreichen Mineral- oder Leitungswasser hinunterspült. Oder mit Kaffee, der etwas Milch enthält. Oder, wenn jemand kurz danach Zink- oder Magnesiumpräparate einnimmt.

Das Problem: Diese Mineralstoffe senken die Aufnahme des Schilddrüsenhormons. Da es im Mikrogramm-Bereich dosiert wird, können kleine Schwankungen etwas ausmachen.

Die bisherigen, falschen Einnahmegewohnheiten abrupt zu ändern und auf ein calciumarmes Getränk umzustellen, sei aber auch keine gute Idee, legt «Der Apotheker» dar. Denn dann werde plötzlich sehr viel mehr von dem Hormon aufgenommen, «wodurch es entsprechend stärker wirkt und es zu Herzrasen kommen kann.»

Am besten sei der «immer gleiche Einnahmemodus. So kann die Patientin auf die gewünschte Dosis eingestellt werden», rät Brigitte Morand, Apothekerin am Kantonsspital Aarau. Und wer Mühe habe, morgens extra wegen der Tablette für die Schilddrüse 30 Minuten früher aufzustehen, für den hat Delia Bornand, die Leiterin der Klinischen Pharmazie am Universitätsspital Basel, einen Rat: «Die morgendliche Einnahme ist bei Schilddrüsenhormonen kein Muss. Man kann sie auch abends vor dem Zubettgehen nehmen, wenn der Magen leer ist. Das ist für viele einfacher.»

Calcium, Zink & Co.

Mineralien wie Calcium können weitere Wirkstoffe beeinflussen, zum Beispiel häufig eingesetzte Osteoporose-Medikamente, die sogenannten Bisphosphonate. Die gleichzeitige Einnahme von Milch oder mit Calcium angereichertem Mineralwasser bewirkt, dass bis zu 90 Prozent weniger vom Wirkstoff aufgenommen werden. «An den Tagen, an denen man das Bisphophonat einnimmt, sollte man besser kein Calcium-Supplement schlucken», rät Morand.

Aufpassen muss man auch bei Zinkpräparaten in Kombination mit Müesli oder Getreideprodukten. Diese sorgen dafür, dass weniger vom Zink aufgenommen wird. Umgekehrt senkt Zink die Aufnahme von Kupfer, Mangan, Eisen und Calcium, weshalb man es nur so lange wie nötig einnehmen sollte.

Wechselwirkung mit Früchten

Überhaupt, die Wechselwirkungen. Statt die Wirkung von Medikamenten zu drosseln, kann es auch zum umgekehrten Fall kommen, einer Überdosierung. Am bekanntesten ist in dieser Hinsicht die harmlos wirkende Grapefruit. Eine Substanz darin namens Naringin vermindert den Abbau von verschiedenen Wirkstoffen im Körper. Trinke man ein Glas Grapefruitsaft und schlucke danach beispielsweise 40 Milligramm des Cholesterinsenkers Simvastatin, dann wäre das etwa so, als hätte man die doppelte Dosis des Cholesterinsenkers eingenommen, warnen die Apothekerinnen Delia Bornand und Brigitte Morand.

Auch der Abbau des gebräuchlichen Schlafmittels Zolpidem – Rang 12 unter den meistbezogenen Medikamenten –, der kleinen, blauen Potenzpille oder des Blutverdünners Clopidogrel können durch Grapefruit ungünstig beeinflusst werden.

«Weniger bekannt ist, dass zum Beispiel Goji-Beeren die Wirkung des gebräuchlichen Blutverdünners Marcoumar verstärken können. Bei gleichbleibender Dosis kann damit das Blutungsrisiko steigen», sagt Brigitte Morand.

(Ex-)Raucher, aufgepasst!

Das Rauchen kann ebenfalls dazu führen, dass manche Medikamente anders wirken. Bei Zigaretten- und Cannabisrauchern wirken beispielsweise verschiedene Antidepressiva kürzer oder länger als bei Nichtrauchern. Denn das Rauchen verändert die Konzentration bestimmter Enzyme in der Leber, die für den Abbau von Arzneimitteln zuständig sind. Nach einem Rauchstopp, wenn diese Enzyme wieder normale Werte erreichen, kann es ungewollt zur Über- oder Unterdosierung von Medikamenten kommen. Deshalb ist es sinnvoll, seine Apothekerin oder den Arzt vor einem geplanten Rauchstopp zu informieren, damit die Medikamentendosis rechtzeitig entsprechend angepasst wird.

Morgens, mittags, abends

Was viele ebenfalls nicht wissen: Die Vorgabe «morgens, mittags, abends» ist zum Beispiel beim Antibiotikum falsch. Denn bei vielen Antibiotika ist ein möglichst gleichmässig hoher Wirkspiegel nötig, damit die Krankheitserreger sich nicht vermehren können. «Das erreicht man, wenn man das Medikament alle acht Stunden nimmt», sagt Delia Bornand. Bei der Einnahme «morgens, mittags, abends» hingegen sinke die Konzentration des Antibiotikums nachts stark ab – was den Krankheitserregern einen Vorteil verschaffe.

Was ist Chronopharmakologie? Infos einblenden Von den gebräuchlichsten 100 Medikamenten wirkt mehr als die Hälfte zu bestimmten Tageszeiten besser oder schlechter. Bei Heuschnupfen zum Beispiel ist die abendliche Einnahme der Medikamente sinnvoll, weil die Beschwerden meist nachts und am frühen Morgen stärker sind. Auch gewisse Cholesterinsenker nimmt man besser abends. Denn etwa um Mitternacht ist das Enzym, das für hohes Cholesterin sorgt, am aktivsten. Der Cholesterinsenker blockiert es. Schmerzmittel wie Ibuprofen verursachen am Abend weniger Nebenwirkungen als bei morgendlicher Einnahme. Das liegt unter anderem daran, dass sich der Magen morgens rascher entleert und der Darm zu dieser Tageszeit stärker durchblutet wird. Infolgedessen gelangen viele Wirkstoffe morgens rascher ins Blut, ihre Wirkung setzt schneller ein und sie erreichen im Blut auch höhere Konzentrationen als abends. Das ist auch ein Grund, warum Alkohol, Schlaf- und Beruhigungsmittel morgens stärker «einfahren» als abends. Ein zweiter Grund ist, dass das Gehirn morgens empfindlicher auf solche Substanzen reagiert.

Getränke und Medikamente

Arzneimittel mit Kaffee, Schwarz- oder Grüntee einzunehmen, kann weitere Probleme schaffen. Die Gerbstoffe darin vermindern unter anderem die Aufnahme von Schlafmitteln, Antidepressiva oder anderen Medikamenten für die Psyche. «Wenn so ein Medikament nicht wirkt, kann es daran liegen, dass es morgens zusammen mit Kaffee oder Tee genommen wird», legt Morand dar.

Am besten ist Leitungswasser, um die Tablette zu schlucken, und zwar nicht zu knapp. Denn entzündungshemmende und fiebersenkende Medikamente wie Ibuprofen, aber auch Kaliumtabletten oder ASS Cardio zum Blutverdünnen können Geschwüre in der Speiseröhre verursachen, wenn sie nur mit einem Schluck Wasser genommen werden und in der Speiseröhre hängen bleiben.

Eine Ausnahme gilt bei Eisenpräparaten: Sie werden besser aufgenommen, wenn man Vitamin C-reichen Fruchtsaft dazu trinkt. Ungünstig sind dagegen Cola, Milch, Kaffee, schwarzer oder grüner Tee. Auch manche Medikamente, etwa sogenannte Antazida gegen Magenbrennen, drosseln die Eisenaufnahme (auch aus der Nahrung).

Eisenpräparate verursachen als Nebenwirkung übrigens häufig Verdauungsprobleme. Bei Einnahme nur jeden zweiten Tag lässt sich das oft umgehen – und dabei erzielt man erst noch eine bessere Aufnahme dieses Spurenelements.

Geschmacksstörungen

«Jeder vierte Patient, der das gebräuchliche Schlafmittel Zolpidem einnimmt, hat am Morgen danach Geschmacksstörungen», sagt Brigitte Morand. Solche Nebenwirkungen würden oft nicht erkannt. Nach der Anwendung von Augentropfen mit den Wirkstoffen Dorzolamid oder Acetazolamid würden Geschmacksstörungen bei jedem Fünften auftreten.

Essen und Arzneimittel

Nur etwa ein Prozent der Medikamente müssen wirklich mit dem Essen eingenommen werden. Dazu zählt zum Beispiel der Blutverdünner Xarelto ab einer Dosis von 15 Milligramm. Das Fett in der Nahrung fördert die Aufnahme dieses teuren Wirkstoffs. Für kein anderes Medikament wurde laut Helsana-Arzneimittelreport 2020 mehr Geld ausgegeben, die Kosten beliefen sich geschätzt auf über 145 Millionen Franken.

Bei 95 Prozent der Medikamente spielt es zwar keine Rolle, ob man sie vor, mit oder nach dem Essen einnimmt – es kann aber ihre Wirkung und etwaige Nebenwirkungen beeinflussen: Entzündungshemmer wie Ibuprofen, Aspirin oder Diclofenac zum Beispiel sind nach dem Essen besser verträglich. Bei Einnahme auf leeren Magen setzt aber die Wirkung schneller ein. Leider aber halten sich die Schmerzen oft nicht an solche Umstände. Der Tipp der Apothekerinnen: «Lassen Sie sich individuell beraten!»

Tropfen, Zäpfchen, Blister Infos einblenden «Täglich acht Tropfen einnehmen», steht auf der Verordnung. Nur wie, wenn nichts aus dem Fläschchen herauskommt? Apotheker kennen die Antwort: Es gibt Senkrecht- und Randtropfer. Senkrechttropfer muss man senkrecht halten, Randtropfer schräg. Beim Senkrechttropfer darf man sanft auf den Flaschenboden tippen, beim Randtropfer hingegen nicht, weil sonst die Tropfen viel zu schnell herausschiessen. Erkennbar sind die Senkrechttropfer an einem kleinen Belüftungsröhrchen, das ins Innere des Fläschchens ragt. Hält man den Senkrechttropfer fälschlicherweise schräg, sind die einzelnen Tropfen kleiner – und die eingenommene Dosis ist unter Umständen ein Viertel niedriger als verordnet. Teelöffel sind nicht geeignet, um flüssige Medikamente wie Paracetamol-Sirup gegen Fieber oder Schmerzen zu verabreichen. Denn ein solcher Löffel kann je nach Form 1,5 bis 5 Milliliter fassen. Wenn, dann nur Messlöffel verwenden, die exakt fünf Milliliter (circa ein Teelöffel) oder 15 Milliliter (circa ein Suppenlöffel) abmessen. Augentropfen sind oft schwierig einzuträufeln. So gehts einfacher: Flach und ohne Kopfkissen auf den Rücken legen, Augen schliessen, einen Tropfen an den nasenseitigen Lidwinkel geben und dann das Auge öffnen. Aufpassen bei Blister-Verpackungen: Manche Tabletten können einfach durch die Folie gedrückt werden, bei anderen muss man die Folie abziehen. Vor dem Einführen wenn möglich aufs WC gehen. Dann in Seitenlage begeben, das obere Bein hochziehen, Zäpfchen mit dem Finger tief in Darm einführen (Hämorrhoidenzäpfchen nur so tief, dass es noch ertastbar ist). Danach fünf Minuten mit gestreckten Beinen auf der Seite liegen bleiben. (Hände anschliessend gut waschen.) Wenn das Zäpfchen wieder aus dem Darm herausrutscht, gibt es einen Trick: Mit der stumpfen Seite voran einführen. Bis zu 50 Prozent der im Internet bestellten Kräuter, Vitamine und Medikamente enthalten nicht das, was auf der Packung steht – und manchmal finden sich darin sogar nicht deklarierte, gefährliche Stoffe. (mfr)

Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

