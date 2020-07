Beliebte Zürcher Gruppenausfahrten – Wo sich Zürichs Rennvelofahrer treffen Im Raum Zürich gibt es ein breites Angebot für Rennradfahrer, die die gemeinsame Dynamik geniessen wollen. Besonders beliebt ist dieses bei Expats. Emil Bischofberger

Kurz vor Sonnenuntergang zurück: Teilnehmer des Zurich Club Ride auf den letzten Metern ihrer Ausfahrt. Foto: Boris Müller

Am Werdmühleplatz hinter der Bahnhofstrasse wird der Platz auf dem Trottoir zur Feierabendzeit sehr eng, so viele Leute in engen Velohosen und -trikots stehen da mit ihren Carbonmaschinen vor dem Zurich Cycle Store bereit. Dasselbe Bild an der Kronenstrasse im Kreis 6.