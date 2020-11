Essen unter freiem Himmel – Wo der Ruf einer Eule das Fondue begleitet Das Restaurant Adlisberg sucht in der Krise einen neuen Weg und lädt die Gäste ein, unter freiem Himmel das Schweizer Nationalgericht zu geniessen. Thomas Zemp

Ein feines Fondue und ein Glas Weisswein – der Fondue-Garten bietet eine einmalige Atmosphäre, an Corona erinnert hier nichts mehr. Foto: Andrea Zahler

Vor drei Wochen eröffnet und ein Geheimtipp – noch kennt kaum jemand den Fondue-Garten des Restaurants Adlisberg. Das wollen wir ändern. Denn die Gastgeber hoch über Zürich haben einen Ort geschaffen, in dem einem trotz schon recht tiefer Temperaturen warm ums Herz wird. Es ist wohl die romantischste winterliche Gartenbeiz der Stadt.

Wir trudeln an einem Freitagabend um 18 Uhr beim Restaurant ein, nach einem dreiviertelstündigen Spaziergang, der bei der Kirche Fluntern begonnen hat. An den Füssen dicke Socken und warme Schuhe, im Rucksack Faserpelzpullover, Kappen und ein paar Schals. Die Bedienung rät uns, den Tisch unter dem aufgespannten Sonnenschirm zu nehmen – für einmal soll er nicht vor blendenden Strahlen schützen, sondern vor der Feuchtigkeit, die aus dem Nebel kommt. Auf den Holzbänken liegen Militärdecken, die den Hintern warm halten, weitere Wolldecken kann man über die Beine oder die Schultern legen. Bei unserem Besuch zeigte das Thermometer vier Grad an – gefroren haben wir an diesem Abend aber keinen Augenblick.