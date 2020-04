Bis 33% Rabatt – Wo der Sommer am schönsten ist – entdecken Sie das Hotel Des Alpes*** Gültig bis Ende Oktober 2020 in Flims Waldhaus, dem Wander- & Bike-Paradies in Graubünden

Hotel des Alpes ZVG

Das Hotel des Alpes begrüsst Sie im Herzen von Graubünden, im wunderschönen Flims/Laax. Die Region ist geprägt, durch eine grossartige und vielfältige Landschaft und bietet vielfältige Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Kultur. Willkommen im Bike- und Wanderparadise Flims/Laax.

Wir sind ein unkompliziertes, teilweise neu renoviertes 3 Sterne Hotel. Alle Zimmer verfügen über einen eigenen Balkon, viele mit Bergsicht. Eine Sauna und ein Hallenbad mit lauschiger Liegewiese/Garten runden das Angebot ab. Die Zentrale Lage in Flims Waldhaus bietet eine ganze Menge Vorteile:

Das CARTE BLANCHE-Angebot beinhaltet:

- mit regionalem Früchstücksbüffet und 4-Gang-Menu am Abend

- Hallenbad/Sauna mit grosser Liegewiese/Garten

- In 15 Gehminuten erreichen Sie den einzigartigen Caumasee, dieser fasziniert durch sein türkisfarbenes und kristallklares Wasser.

- 1 Tag gratis Bergbahnen (keine Barauszahlung)

- gratis Ortsbus (Flims, Laax, Falera) und Gästekarte

- beste Ausgangslage für Wandern & Biken

- Veloraum, Werkzeug für Bike etc. vorhanden

- gratis Motorradabstellplatz in der Tiefgarage

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

3 Tage / 2 Nächte ab CHF 198.- pro Person im Comfortzimmer statt CHF 298.-

Aufpreis Weekend CHF +20.- p. P. / Tag, Superiorzimmer CHF +30.- p. P. / Tag

Doppelzimmer zur allein Benützung CHF + 35.- Tag

Saisonzuschlag 10.7. bis 16.8.2020 + CHF 10.- p.P./Nacht

Verlängerungstag zum Spezialpreis von CHF 99.– p. P./Tag inkl. HP