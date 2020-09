Donau-Auen und Kalkalpen Infos einblenden

Anreise Hohe Tauern: Auto: Inntal-Autobahn bis Wörgl. Via Kitzbühel nach Mittersill/Zell am See. Bahn: Mit dem Railjet via Buchs SG nach Wörgl, weiter nach Zell am See. Alternative: Zug bis Kitzbühel, Bus nach Mittersill; www.sbb.ch

Unterkunft: Hotel Bräurup, Mittersill: eigene Brauerei, frischer Fisch, grosse Terrasse, DZ/HP ab 99 € p.P.; www.braurup.at; Hotel Alpenblick, Zell am See, grosser Wellness- und Schwimmbadbereich, DZ/HP ab 116 € p.P.; www.alpenblick.at

Nationalpark Hohe Tauern: Mit 1800 Quadratkilometern das grösste Naturschutzgebiet der Alpen. Etwa die Hälfte der Fläche zählt zum Bundesland Salzburg, den Rest teilen sich Kärnten und Tirol. Besteht aus der stark geschützten Kernzone, in der man nur auf Wegen wandern darf. In der Aussenzone, wo Wiegenwald und Urwald liegen, sind die Regeln lockerer. Das sehenswerte Nationalparkzentrum mit interaktiven und multimedialen Ausstellungen befindet sich in Mittersill. Wandertouren mit den Rangern finden bis einschliesslich Oktober statt; www.hohetauern.at

Weitere Nationalparks in Österreich: Donau-Auen (Niederösterreich/Wien), Gesäusse (Steiermark), Kalkalpen (Oberösterreich), Neusiedlersee (Burgenland) und Thayatal (Niederösterreich/Tschechien); www.nationalparksaustria.at