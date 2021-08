Neu aufgeflammte Debatte um Kernkraftwerke – Wo die Axpo noch Land für ein AKW hätte Vor 50 Jahren scheiterten Pläne für ein Atomkraftwerk im thurgauischen Rheinklingen, direkt hinter der Zürcher Grenze. Das Land gehört bis heute der Axpo – als strategische Reservefläche. Martin Huber

Er bauert auf dem AKW-Reserveland: Daniel Vetterli in der Rheinebene bei Rheinklingen TG, wo 1970 ein Kernkraftwerk geplant war. Foto: Urs Jaudas

Weite Felder und Wiesen, dichter Wald und dahinter der Rhein: Es ist eine malerische Landschaft in der Rheinebene in Rheinklingen im Thurgau, rund einen Kilometer von der Zürcher Kantonsgrenze bei Stammheim entfernt. Einzig zwei graue Masten einer Hochspannungsleitung bilden einen Fremdkörper in der ländlichen Idylle.

«Genau hier sollte der Meiler gebaut werden», sagt Daniel Vetterli, 55 Jahre alt, Landwirt und SVP-Kantonsrat aus Rheinklingen, das zur Gemeinde Wagenhausen TG gehört. Vetterli bewirtschaftet zusammen mit sechs weiteren Bauern aus dem Dorf die 18 Hektaren grosse Landwirtschaftsfläche in der Rheinebene.