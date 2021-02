Deutsche Studie überrascht – Wo die Corona-Ansteckungsgefahr gross ist In manchen Alltagssituationen ist das Risiko besonders hoch, sich mit dem Coronavirus zu infizieren – trotz Abstand, Maske und Lüften. Christina Kunkel

Wie hoch ist das Risiko im Supermarkt? Eine Frau trägt bei ihrem Einkauf eine FFP2-Schutzmaske. Keystone

Innenräume mag das Croonavirus besonders gern. Und wenn dort Menschen zusammenkommen, sich bewegen, sprechen oder einfach nur atmen, dann findet der Erreger in vielen Fällen seinen Weg von einem Menschen zum nächsten - trotz Abstand, Masken und Lüften. Eine Studie der TU Berlin zeigt jetzt, in welchen Innenräumen sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken, sollte sich dort auch ein Infizierter befinden. Dafür haben die Wissenschaftler Martin Kriegel und Anne Hartmann auf Daten aus früheren Studien zurückgegriffen, in denen sie bereits untersucht hatten, wie sich das Virus über Aerosole - also ganz feine Tröpfchen - in verschiedenen Szenarien ausbreitet.