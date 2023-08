Lebensgefährliche Hitze – Wo die Erde schon bald unbewohnbar sein wird In 50 Jahren werden grosse Teile der Welt zu heiss zum Leben sein. Welche Regionen und Länder betroffen sind und welche Folgen das haben könnte. Yannick Wiget Patrick Meier Dariush Mehdiaraghi

Die Welt hat kürzlich den heissesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt – und das war erst ein Vorgeschmack darauf, was uns in Zukunft erwartet. Heute leben etwa 60 Millionen Menschen in Regionen mit einer mittleren Jahrestemperatur von über 29 Grad Celsius. Schon in 50 Jahren werden mit der aktuellen Klimapolitik voraussichtlich 2 Milliarden solchen lebensfeindlichen Bedingungen ausgesetzt sein. Das hat ein internationales Forschungsteam berechnet.