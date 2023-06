Rebbau in Europa – Wo die europäische Weinkultur ihren Anfang nahm Wein hat als wichtiges Handelsgut die Entwicklung von Zivilisationen beeinflusst. Wo der Mensch zu welcher Zeit erstmals Reben kultivierte, war noch nicht im Detail bekannt. Für Europa legt sich ein Forschungsteam nun fest. Annett Stein

Die Rebe gehört zu den weltweit verbreitetsten und ökonomisch wertvollsten Anbaupflanzen. Weinlese in einem Rebberg unterhalb des Castelgrande in Bellinzona. Symbolfoto: Samuel Golay (Keystone)

Die Weinrebe wurde gemäss einer Studie wohl nur einmal vom Menschen domestiziert. In den vergangenen zwei Jahrtausenden habe es aber immer wieder genetische Einträge aus wilden europäischen Trauben gegeben, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal «PNAS». Der Beginn der Kultivierung in Europa liege etwa 3000 Jahre zurück. Das Einkreuzen der europäischen Wildtrauben war gemäss der Analyse bei der Weinherstellung mit einer Verbesserung von Geschmacksmerkmalen verbunden, aber auch mit einer erhöhten Belastung durch für die Trauben potenziell schädliche Mutationen.

Die Weinrebe gehört zu den weltweit verbreitetsten und ökonomisch wertvollsten Anbaupflanzen. Sie sei eine der ersten domestizierten Kulturpflanzen gewesen, erläutern die Forschenden. Seit der Antike werde sie in grossem Umfang sowohl als Obst (Tafeltrauben) als auch für Wein angebaut. Domestiziert wurde die Pflanze nach archäologischen Daten vor etwa 8000 Jahren in einem Gebiet, das den südlichen Kaukasus, die Levante – Länder am östlichen Mittelmeer – und den Norden des sogenannten Fruchtbaren Halbmonds umfasst. Letzteres ist die Bezeichnung für ein halbkreisförmiges Gebiets zwischen Euphrat und Tigris, nördlich der Arabischen Halbinsel mit einst besonders günstigen Bedingungen für die Landwirtschaft. Gemäss gängigen Annahmen könnten dort einst auch Getreidebau und Haustierhaltung entstanden sein. Laut einer kürzlich im Fachjournal «Science» vorgestellten Studie könnten die Ursprünge des Weinbaus im Südkaukasus sogar 11’000 Jahre zurückreichen.

Züchtung neuer resistenter Sorten

Die Wissenschaftler um Yongfeng Zhou von der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften in Shenzhen haben für die aktuelle Analyse das Erbgut von 345 Proben aus dem Verbreitungsgebiet von Wildreben (Vitis vinifera ssp. sylvestris) und kultivierten Trauben (Vitis vinifera ssp. vinifera) einbezogen. Darunter waren 72 Wildreben aus Europa, 36 Wildtrauben aus dem Nahen Osten und dem Kaukasus sowie 231 domestizierte Trauben und 6 nordamerikanische Arten (Vitis californica und Muscadinia rotundifolia).

Die Ergebnisse könnten bei der genomgestützten Züchtung von Keltertrauben genutzt werden, hofft das Forschungsteam. Schädliche Merkmale liessen sich so beseitigen und neue Anpassungen einbringen. Gerade im Zuge der Klimaerwärmung sind neue Rebsorten gefragt, wegen veränderter Witterungsbedingungen, aber etwa auch wegen sich ausbreitender Schädlinge.

