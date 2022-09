Abstimmung vom 25. September – Wo die Kreislaufwirtschaft bereits Realität ist Entsorger rüsten auf: Sie lassen Roboter sortieren und stellen Recyclingbeton her, der so gut ist wie neuer. Ein Augenschein dort, wo besseres Recycling ein gutes Geschäft ist. Und auf einer Baustelle, wo man schon weiterdenkt. Lorenzo Petrò

1 / 3 Patric van der Haegen, Leiter Entwicklung, setzt in der neuesten Anlage Roboter zum Sortieren ein. Foto: Thomas Egli

Patric van der Haegen strahlt vor Freude, als er in den hellgrauen Kies greift und zwei Hand voll gleichmässig grosse Steine in die Höhe hält. Van der Haegen steht nicht im Flussbett oder in der Kiesgrube, sondern in einer Halle des Eberhard-Recyclingwerks in Oberglatt. Rundum lärmen Förderbänder, Steinbrecher, Magnetsortierer. «Das hier ist so gut wie neues Material», sagt der Entwicklungschef des Unternehmens.