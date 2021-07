Tipps für nach dem Sonnenuntergang – Wo die Nacht in Zürich am schönsten ist Vergesst Bars und Clubs. Zehn etwas andere Tipps für Nachtmenschen: Mutproben, Melonen im Neonlicht, ein Besuch in der 24-Stunden-Apotheke und mehr. Isabel Hemmel

A uf der Suche nach Mond, Sternen und Fledermäusen : Die Aussicht vom Käferberg. Foto: Anna-Tia Buss

Wann beginnt in Zürich die Nacht? Genau genommen, wenn die Sonne im Westen untergeht. Jetzt, Ende Juli, ist das etwa um 21 Uhr. Ich kenne Menschen, die dann ins Bett gehen. Die dann schlafen können. «Ihr wisst ja nicht, was ihr verpasst» möchte ich ihnen am liebsten zurufen. Sie würden dann sagen: «Aber am Morgen … der frühe Vogel…»

Der Morgen muss oft ohne mich auskommen, der frühe Vogel kann mich mal.

Was gibt es Schöneres, als wenn sich die Dunkelheit über die Stadt gelegt hat, die beleuchteten Fenster weniger werden und in den eigenen vier Wänden Ruhe einkehrt.