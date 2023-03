Das Restaurant ist in einen Ess- und einen Barbereich aufgeteilt. Der schwarz-weisse Boden stammt vom früheren Lokal. Foto: Urs Jaudas

Neonschriften auf Fotos sehen sexy aus: Sie geben weiches, buntes Licht ab, alles scheint perfekt beleuchtet. Perfekt für das Bild auf Instagram. Das wissen auch die Geschäftsführer Domenico und Francesco Gabbani vom gleichnamigen neuen Restaurant an der Talstrasse: Die Cocktailbar wird von einer grossen, roten Neonschrift erleuchtet. «Bar» leuchtet es dort rot, «Disco ok» in Blau und Gelb.



Findet man sich gegen Ende der Woche im Barbereich ein, ist in Sachen Afterwork ziemlich viel los. Die Gäste aus den nahen Büros rund um den Paradeplatz tragen Anzüge und an den Hosen Badges, die Musik mit pumpenden Housebeats schreit «Wochenende!».