Magnolien, Tulpen und Narzissen – Wo die Schweiz am schönsten blüht Nun ist er endlich da: der Frühling. Und schon hat die Natur damit begonnen, uns ein Blütenspektakel zu bieten. Wo man besonders schöne blühende Pflanzen bestaunen kann, verraten wir hier. Silvia Schaub (Travelcontent)

Die Blütenpracht im Tessin ist ein Farbspiel der Extraklasse. Foto: Ascona-Locarno.com

Kamelien in Locarno TI

Sie signalisieren das Frühlingserwachen im Tessin: die Kamelien. Besonders üppig und zahlreich wachsen sie im Parco delle Camelie am Seeufer von Locarno. Gegen 1000 verschiedene Sorten der Camellia japonica, wie die Pflanzengattung botanisch heisst, sind hier in den Blumenbeeten mit Amphitheater, Wasserlauf und Teich hübsch arrangiert. Strahlend leuchten die Blütenblätter in allen Farben zwischen Rot und Weiss. Manche haben feine farbige Streifen in verschiedenen Schattierungen, andere wiederum betören mit dicken, gelben Staubgefässen oder einer unglaublichen Symmetrie der Blütenblätter.