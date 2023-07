Rauchverbot in der Öffentlichkeit – Wo die Schweiz schärfere Gesetze gegen das Rauchen einführt Die Romandie gilt als traditionelles Tabakterritorium – schränkt aber das Rauchen weiter ein. Genf verbietet es neu an Bushaltestellen. Ist das ein Schritt zu einer rauchfreien Schweiz? Larissa Rhyn

Schweizer Bahnhöfe sind schon grösstenteils rauchfrei. Andere Bereiche des öffentlichen Raums könnten folgen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ein letzter Zug an der Zigarette, bis tief in die Lunge, bevor man in den Bus einsteigt oder zur Vorlesung an die Uni geht: In Genf ist das seit Anfang Juni verboten. Der Kanton hat ein Rauchverbot beschlossen, und zwar für bestimmte Orte im Freien, zum Beispiel Bushaltestellen, Pausenplätze oder Spielplätze. Es droht eine Busse von bis zu 1000 Franken. Damit hat der Kanton die derzeit strengste Regelung der Schweiz.

International gehen Länder, die rauchfrei werden wollen, genauso vor: Sie verbieten das Rauchen im Freien an ausgewählten öffentlichen Orten. Etwa Schweden, das voraussichtlich noch dieses Jahr als erstes Land in Europa als «rauchfrei» gelten wird. Das heisst zwar nicht, dass niemand mehr raucht – laut einer international anerkannten Regel müssen es aber weniger als 5 Prozent der Bevölkerung sein.

Snus: «Rauchfrei», aber trotzdem süchtig nach Nikotin Schweden darf sich zwar offiziell bald «rauchfrei» nennen, während die Schweiz von diesem Ziel weit entfernt ist. Das heisst aber nicht, dass in Schweden praktisch kein Nikotin mehr konsumiert würde. Denn fast 30 Prozent der Schwedinnen und Schweden «snusen» regelmässig. Die Tabakpäckchen werden unter die Oberlippe gesteckt. Snus macht zwar ebenfalls süchtig, laut Studien ist Rauchen aber deutlich schädlicher für die Gesundheit. Schweden hat denn auch – gemäss Daten der Weltgesundheitsorganisation – die niedrigste Todesrate im Zusammenhang mit Tabak. In der Schweiz darf Snus erst seit rund vier Jahren verkauft werden. 2022 haben hierzulande 2 Prozent der Bevölkerung Snus oder anderen Lutschtabak konsumiert. (rhy)

Die Schweiz ist davon weit entfernt: Mehr als jeder vierte Mensch raucht hierzulande. Auch gibt es kein offizielles Ziel, rauchfrei zu werden. Anders als etwa in Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron bis 2032 die erste «rauchfreie Generation» erreichen will – bei den unter 20-Jährigen. Trotzdem prescht die Romandie bei den Raucherregeln und der Prävention vor.

Seit Genf das teilweise Rauchverbot im Freien beschlossen hat, wird dieses auch anderswo in der Westschweiz diskutiert. Zwar hat sich die Stadtregierung in Lausanne jüngst sogar gegen ein Verbot entschieden, doch mit Neuenburg zielt nun eine zweite Stadt auf rauchfreie Bushaltestellen oder Spielplätze. Weitere Gemeinden im Kanton sollen folgen.

In der Westschweiz darf man erst ab 18 Jahren Zigaretten kaufen – in Appenzell Innerrhoden oder Schwyz werden auch Kinder bedient.

Im Gegensatz zu Genf setzt man in Neuenburg darauf, dass die Menschen freiwillig verzichten. Die Stadt hat kürzlich eine Anti-Rauch-Kampagne gestartet. «Mon AirE», ein Wortspiel mit den Begriffen Luft und Freiraum, steht auf Plakaten oder direkt auf den Asphalt gesprayt. Ein junges Filmerkollektiv entwickelt die Kampagne. Ziel ist, dass sie nicht nur Menschen ab 40 anspricht – sondern vor allem die Jungen, die gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen sollen.

Auch beim Zugang ist die Romandie strenger. Westschweizerinnen und Westschweizer dürfen erst ab 18 Jahren Zigaretten kaufen. In der Deutschschweiz liegt die Altersgrenze in mehreren Kantonen, darunter auch Zürich, bei 16 Jahren. Und in Appenzell Innerrhoden und Schwyz können sogar Kinder noch immer legal Zigaretten kaufen. Ganz egal, wie alt sie sind.

«Kinder ohne Tabak»: Das Wallis prescht vor

Letztes Jahr haben die Schweizerinnen und Schweizer an der Urne ein Werbeverbot für Tabak beschlossen. Es soll überall dort gelten, wo die Werbung Kinder erreichen kann. Das Ja zur Initiative «Kinder ohne Tabak» fiel deutlich aus, am höchsten waren die Ja-Anteile in der Romandie. Nun geht auch bei der Umsetzung ein Westschweizer Kanton voran: das Wallis.

«Wir haben ein bisschen Angst», sagte jüngst ein Kioskbesitzer in Sitten zum Westschweizer Fernsehen RTS. Er fürchtet, dass sein Umsatz abnimmt. Denn ab dem 1. August darf er die Zigaretten im Regal etwa nicht mehr mit «Vier für drei»-Angeboten bewerben oder eine Marke im Regal speziell hervorheben. Im Wallis galten schon früher vergleichsweise strikte Tabakwerberegeln, nun werden sie weiter verschärft. Bis schweizweit die verschärfte Gesetzgebung gilt, dürfte es noch zwei bis drei Jahre dauern.

Die Krebsliga Schweiz, die zusammen mit anderen Organisationen hinter der Initiative «Kinder ohne Tabak» steht, begrüsst das Vorpreschen des Kantons Wallis. Mediensprecherin Stefanie de Borba sagt, es seien die Kantone, welche die Werbeverbote umsetzen würden. Auf die bundesweite Regelung zu warten, würde bedeuten, dass Tabakwerbung Jugendliche weiterhin täglich erreiche. «Es wäre schön, wenn auch Kantone in der Deutschschweiz bald nachziehen würden.»

Strengere Romands – trotz Nähe zu Tabakkonzernen

Eigentlich ist die Romandie Tabakterritorium: Mit Philip Morris und Japanese Tobacco International haben zwei der weltweit grössten Tabakkonzerne ihre Hauptsitze in Genf und Lausanne. Ein dritter grosser Hersteller, British American Tobacco, hat ebenfalls eine Niederlassung in Lausanne. Zudem wird in der Waadt und Freiburg der mit Abstand grösste Teil des Schweizer Tabaks angebaut.

Sprich: Die wirtschaftlichen Interessen an der Tabakindustrie sind gross. Hinzu kommt, dass der Anteil der Romands, die rauchen, etwas höher ist als derjenige der Deutschschweizer. Warum also ist es ausgerechnet die Westschweiz, die mit strikteren Tabakregeln vorprescht?

Thomas Gächter leitet die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich und kennt die Schweizer Tabakregelungen im Detail. Er sagt, dass Tabak in der Westschweiz im Grund kulturell stark verankert sei. «Aber in den letzten Jahren hat es dort eine starke gesundheitspolitische Verschiebung gegeben.» Die Idee von Public Health – sprich von Massnahmen, die zur Gesundheit der ganzen Bevölkerung beitragen sollen – habe in der Romandie stark an Bedeutung gewonnen. Man messe dem Kollektiv mehr Bedeutung zu, dafür würden selbst individuelle Einschränkungen breit akzeptiert. «Das hat sich nicht nur beim Tabak gezeigt, sondern auch bei den Corona-Massnahmen, die in der Westschweiz höhere Zustimmung fanden.»

«Wir haben im Bereich Tabak inzwischen so viel verboten, dass die Politik ihr Ziel mehr als erreicht hat.» Philippe Nantermod, Nationalrat (FDP, VS)

Eine Erklärung dafür, dass Public Health in der Romandie so viel Anklang findet, dürfte die politische Einstellung sein. Für strengere Tabakwerbeverbote haben sich im Parlament Teile der Mitte und die Linke eingesetzt. Und die Romandie stimmt bei vielen Abstimmungen linker als die Deutschschweiz. Schliesslich könnte auch die Nähe zu Frankreich eine Rolle spielen. Dort ist Rauchen in Teilen des öffentlichen Raums bereits verboten, und auch Tabakwerbung wurde stark eingeschränkt.

Philippe Nantermod, FDP-Vizepräsident und Walliser Nationalrat, hat sich bereits gegen die Initiative «Kinder ohne Tabak» gewehrt und lehnt auch ein Verbot wie im Kanton Genf ab. Auf nationaler Ebene gebe es «zum Glück» keine solchen Bestrebungen, sagt er, der die Entwicklung aus der Gesundheitskommission des Nationalrats kennt: «Ich glaube, wir haben im Bereich Tabak inzwischen so viel verboten, dass die Politik ihr Ziel mehr als erreicht hat.» Alle weiterführenden Regelungen würden einen «enormen Eingriff in die persönliche Freiheit» bedeuten.

Haben Verbote auch in der Deutschschweiz Chancen?

Schweizweit wollen sich die Präventionsorganisationen nun auf die Tabakwerbeverbote konzentrieren. Stefanie de Borba von der Krebsliga sagt: «Für uns ist es vorerst am wichtigsten, dass die Initiative richtig umgesetzt wird.» Dass künftig ein Rauchverbot an Busstationen oder auf Spielplätzen national umgesetzt wird, ist laut Gächter ohnehin nicht möglich. «Für den öffentlichen Raum dürfen nur die Kantone Regeln festlegen.» Wenn, dann müsste also jeder Kanton einzeln seine Regeln verschärfen.

Erste Entwicklungen in diese Richtung gibt es, meist auf Gemeindeebene. In der Deutschschweiz nehmen vor allem rauchfreie Spielplätze zu. Hier waren einige Deutschschweizer Städte sogar deutlich schneller als diejenigen in der Romandie. So gilt in Chur bereits seit fast 15 Jahren ein Rauchverbot auf Spielplätzen, in der Stadt St. Gallen ist es auch beschlossen. Im Tessin kennen etwa Lugano und Locarno ein Verbot, in Basel-Land Liestal und Pratteln. In Zürich hat mit Dietikon zwar erst eine Stadt ein Verbot, aber der Kanton fördert rauchfreie Spielplätze via Präventionsprogramme. Letzteres gilt auch für den Aargau. Der Kanton Basel-Stadt will Zigaretten derweil von Sportanlagen verbannen. Verbote, die gleich für mehrere öffentliche Plätze gelten, dürften es allerdings in der Deutschschweiz schwer haben.

