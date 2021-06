Kolumne von Michèle Roten – Wo die Sonne so gelb und fettig wie in Lissabon ist Die Kolumnistin hat keinen Instagram-Account. Ein Ort in Zürich verleitet sie aber immer wieder dazu, vielleicht doch noch einen zu eröffnen. Meinung Michèle Roten

Ich bin neu hergezogen und würde meine Freunde zu Hause gerne mit Schnappschüssen aus Zürich beeindrucken. Welche Orte sind besonders instagrammable?

Leonie, 22, Studentin

Welche nicht, möchte man sich schon fast fragen, wenn man so schaut, wo die Leute überall Fotos von sich und Züri machen. Ich und Züri beim Glaceessen. Meine Oberschenkel und Züri. Ganz besonders absurd übrigens, wenn noch irgendwelche Bäume blühen wie neulich an dem einen Tag dieses Jahr, wo Frühling war. Die Verrenkungen!

Jänusodänn. Sie wollen also Bilder machen von der Stadt, in der Sie jetzt leben, und man kann es Ihnen nicht verübeln. Züri ist ja schon eine Beauty. Nicht die rohe Art von Schönheit, eher so ein bisschen künstlich, zu viel Make-up und zu sehr auf ihr Äusseres bedacht, aber schon hübsch.