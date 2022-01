Fleisch essen im Hatecke – Wo die tote Kuh zum Design-Objekt wird

Man weiss sofort, worum es geht: Die Auslage des Hatecke mitten in der City. Foto: Ela Çelik

«Veganuary? Nichts da. Für mich ist das ganze Jahr Meatember», sagt der Karnivore und betritt das Hatecke, den Zürcher Ableger einer Engadiner Edelmetzgerei.

Eine riesige Theke mit Fleischauslage zieht sich durch den länglichen Raum. «Eigentlich habe ich keine Lust, neben Leichen zu sitzen», sagt der Vegi.

Das Lokal ist eine Metzgerei und gleichzeitig ein Bistro. Foto: Ela Çelik

Unsinn, schimpft der Karnivore. Der Vegi müsse das Hatecke, das Metzgerei und Bistro zugleich ist, toll finden. Dessen Chef sagt in Medienberichten nämlich Sätze wie: «Fleisch sollte man nur in kleinen Mengen und auch nicht jeden Tag essen.» Alles Fleisch stamme von Engadiner Tieren, die in Scuol, also nahe ihrer Heimat, geschlachtet würden. Die Muskeln und Organe würden darauf zu einer Art minimalistischen Designobjekten veredelt, fast ohne Zutaten wie Salz oder Kräuter. Gesalzen seien nur die Preise, aber völlig zu Recht, sagt der Karnivore. «Wenn Fleisch, dann so.»