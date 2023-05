Gelaterias in Zürich – Wo es die feinsten Glaces gibt Das Wetter ist perfekt für einen Besuch in der Gelateria. Unsere Tipps für eine süsse Abkühlung bei hohen Temperaturen. Claudia Schmid

Die Gelateria di Berna ist seit ihrer Ankunft in Zürich eine der Top-Adressen – mittlerweile gibt es ihre Glaces an fünf Standorten. Foto: Sabina Bobst

Gelateria di Berna

Die Gelateria di Berna hat den Trend des Schlangestehens lange vor Corona nach Zürich gebracht: Seit die Berner 2016 an die hippe Gastroecke beim Lochergut expandiert haben, sieht man dort nur noch wartende Leute. Der Glace-Hype hat dank dieser Kette mit eher süssen Sorten definitiv Aufschwung erhalten. Vor allem Kombi-Sorten wie Ananas-Basilikum oder Himbeer-Ingwer sind beliebt. Obwohl Gründer und Gelatiere Hansmartin Amrein (hier gehts zum Porträt) sein Filialnetz in Zürich stetig ausbaut und die Schlangen darum tendenziell kürzer geworden sind: Ohne Anstehen wird es bei schönem Wetter nicht gehen. Aber es lohnt sich – auch preislich (einen Preisvergleich haben wir 2022 gemacht).

Bei jedem Wetter, auch an Feiertagen:

Brupbacherplatz, Weststrasse 196, 8003 Zürich, täglich 12–22 Uhr

Frau Gerolds Garten, Geroldstrasse 23b, 8005 Zürich, Montag bis Samstag 12–22 Uhr,

Sonntag 12–21 Uhr

Zollhaus, Zollstrasse 117, 8005 Zürich, täglich 12–22 Uhr

Nur bei schönem Wetter:

Werdinsel, Winzerhalde 12, 8049 Zürich, Samstag und Sonntag, 13–17 Uhr

Micas Garten, Badenerstrasse 790, 8048 Zürich, Montag bis Freitag 17–22 Uhr, Samstag 16–22 Uhr, Sonntag 16–21 Uhr

Giro d’Italia

Autofahrende dürften die Gelateria Giro d’Italia bei der Auffahrt zur Hardbrücke an der Hohlstrasse schon gesehen haben. Zu Fuss oder auf dem Velo allerdings kann man das neue Lokal beim Hardplatz verpassen: Die meisten Fussgänger und Velofahrerinnen benutzen nicht die stark befahrene Hohlstrasse, sondern die Sihlfeldstrasse ums Eck. Von dort aus ist die Gelateria nicht sichtbar. Die handwerklich hergestellten Gelati sind klassisch. Sorten wie Mohn oder Himbeer-Ingwer, wie man sie bei der Konkurrenz findet, sucht man vergebens. Dafür gibt es After Eight, eine in Italien beliebte, türkisfarbige Sorte aus der gleichnamigen Schokolade mit Minze. Daneben gibt es auch Pizza, Panini und Dolci. Das Gebäck haben wir kurz nach der Eröffnung ebenfalls getestet. Das Giro ist nur eine Strasse vom beliebten Bullingerplatz entfernt. Doch auch die Bänke beim Hardplatz bieten Sitzgelegenheiten für Glacefans (und – sehr wichtig – einen Brunnen, um die Glacehände zu waschen). Ebenfalls konsumieren lassen sich die Gelati im Lokal, auf dem langen Sofa am Schaufenster.

Giro d’Italia, Hohlstrasse 221, 8004 Zürich, täglich 8.30–22 Uhr

Gelati Tellhof & Co.

Die wohl treusten Kunden überhaupt: Kinder vor dem Glace-Van beim Landesmuseum. Foto: PD

Seit 25 Jahren beglücken Dani und Susanne Kissling die Zürcherinnen und Zürcher mit liebevoll gestalteten Glaceständen und Gelaterias sowie mit innovativen Sorten. Viele enthalten knusprige Zutaten wie Mohn. Der Stand beim Hafen Riesbach, auch als Gelati am See bekannt, ist der bekannteste. Der Flagship-Store wiederum befindet sich seit 2017 im Kreis 4 im Tellhof – mit angrenzendem Innenhof zum Restaurant Gül (bei der Eröffnung haben wir so berichtet). Im Herbst wird der Tellhof jeweils zur Vermicelleria (bei der Erstausgabe wurde sie vom Erfolg überrollt). 2019 ist ein weiterer Standort beim Landesmuseum dazugekommen. Dort werden die Eis-Spezialitäten direkt aus einem britischen Bedford Ice Cream Van verkauft. 2020 wurde auch eine Filiale in Winterthur eröffnet, wo Dani Kissling geboren ist. Die Kreationen der Kisslings entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem Gelati-Macher Paolo Palumbo aus Oberhasli. Was auch immer man bestellt – stets bekommt man eine zweite Sorte als «Probiererli».

Gelateria 1998

Am See, Hafen Riesbach, 8008 Zürich, täglich von 13 Uhr bis Sonnenuntergang, ausser bei Regenwetter

Tellhof, Tellstrasse 20, 8004 Zürich, täglich 12–23 Uhr

Platzspitz, beim Landesmuseum, 8001 Zürich, täglich 12–19 Uhr, ausser bei Regenwetter

Eisvogel

Das Geheimnis der Fruchtglaces beim Eisvogel? Verarbeitet wird nur, was gerade richtig gut schmeckt. Foto: PD

Allein um die vielen schönen Sammelobjekte zu bestaunen und die Sprüche zu lesen, die überall in dieser hübschen Eisdiele hängen, lohnt sich ein Besuch. So gibt es beim Eingang ein Bild, das sämtliche Hunderassen zeigt, daneben steht: «Bitte nicht mit in den Laden nehmen». Hinter dem Eisvogel stehen Tine Giacobbo und Katharina Sinniger, legendäre Gastronominnen und ehemalige Inhaberinnen der Alpenrose. In ihrer Produktionsküche im Kreis 5 entstehen jeweils sechs hervorragende Sorten, die immer wieder mal wechseln. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Einmal gab es dänische Milchglace mit einem angetätschten Schokokuss obendrauf. Die Kreationen sind mittlerweile auch in einem Rezeptbuch festgehalten, das wir zum Anlass genommen haben, die beiden Gastronominnen zu besuchen.

Eisvogel, Zentrale für Gutes, Ottostrasse 15, 8005 Zürich, Dienstag–Sonntag, 12.15–19 Uhr

Kalte Lust

Auf dem Boden ist ein Himmel-und-Hölle-Spiel aufgezeichnet, auf der Galerie des mit Holz ausgekleideten Raumes gibt es viele Sitzplätze. Man kann auch draussen sitzen, allerdings ist die Lage auf der Kornhausbrücke unmittelbar neben der Bushaltestelle am Limmatplatz nicht die lauschigste Ecke der Stadt. Überall gibt es lustige Sprüche zu entdecken; auf dem Werbeschild draussen steht «Leck mich doch», und es gibt Postkarten mit den zehn Geboten der Gelateria. Eines davon lautet: «Du sollst dich regelmässig zu uns bewegen.» Die Biomilch sämtlicher Glaces stammt vom Hof der Familie Badertscher aus der Oberaargauer Gemeinde Madiswil – die Glace kommt ursprünglich aus Olten.

Kalte Lust, Kornhausbrücke 4, 8005 Zürich, Montag–Sonntag, 12–22 Uhr bei schönem Wetter

Rosso Arancio

Das Gute liegt so nah: Unsere Redaktion befindet sich wie die traditionelle italienische Gelateria am Stauffacher. Die über 50 Sorten in diesem Eistempel, die immer wieder mal wechseln, sind auffallend cremig und luftig, wie das bei authentischen italienischen Gelaterias üblich ist. Jimmy und Jana, das Betreiberpaar, tüftelt immer wieder an neuen Kreationen. Man kann sogar zusehen, wie die Sorten gemischt werden. Klassisch oder experimentell – die authentische Gelateria Rosso Arancio kann beides. Verspeisen kann man das Gelato übrigens im kleinen Park vis-à-vis oder auf dem Platz vor der Kirche.

Rosso Arancio, Stauffacherstrasse 37, 8004 Zürich, täglich 10 bis 22 Uhr

Hasta Icecream

Hasta steht für Heladeria Argentina-Suiza Totalmente Artisanal. Der Gründer aus dem Wallis hat länger in Argentinien gelebt und dort begonnen, Eis herzustellen. Hasta kam 2017 als Pop-up-Store von Sitten ins Zürcher Niederdorf. Dass sämtliche Zutaten frisch sind und nicht aus Basismischungen oder Konzentraten stammen, schmeckt man sofort. Die Lage gleich beim Grossmünster ist top. Gelb gestrichene Wände sorgen für Sommerfeeling, und für jede Glacesorte hängt eine Beschreibung an der Wand. Drinnen hats Tische, draussen ein Bänkli.

Hasta Icecream, Zwingliplatz 3, 8001 Zürich, bei schönem Wetter täglich 12.30–18.30

Claudia Schmid ist Teamleiterin Stadtleben beim «Tages-Anzeiger» im Zürich-Ressort. Davor war sie Restaurantkritikerin und Redaktorin beim «Züritipp». Ihre Schwerpunkte sind Gastronomie, Stadtphänomene und Tourismus. Mehr Infos

