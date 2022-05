Schadenbilanz von Unwettern – Wo es in der Schweiz am meisten stürmt und hagelt Im Tessin ist es in den letzten zehn Jahren zu den meisten Schäden durch Blitze gekommen. Beim Hagel hat aber ein anderer Kanton in der Schadenstatistik die Nase vorn.

Im Kanton Tessin blitzt es am meisten – wie hier über Lamone Cadempino bei Lugano. Foto: Gabriele Putzu (Keystone/Archiv)

Die Schadenstatistik der Versicherungsgesellschaft AXA vom Dienstag hat interessante Fakten ergeben. So verzeichnete der Kanton Neuenburg am meisten Hagelschäden in den letzten zehn Jahren, gefolgt vom Tessin und dem Jura. Die Schlusslichter bilden in dieser Statistik die Kantone Schaffhausen, Wallis und Graubünden.

Abo Interaktive Unwetter-Karte So häufig blitzt es in Ihrer Gemeinde Bei den Blitzen liegt das Tessin in der Schadenstatistik unangefochten an der Spitze. Dort entstanden seit 2012 «acht mal mehr Schäden durch Blitzschlag als im Rest der Schweiz», wie es in der Mitteilung der AXA heisst. Der Grund: Wenn feuchtwarme Mittelmeerluft aus dem Süden an die Alpenkette gedrückt werde, entstünden Gewitterwolken mit starken Auf- und Abwinden und elektrischen Ladungen. Am wenigsten Schäden durch Blitzschlag verzeichnete die AXA in den Kantonen Waadt und Basel-Stadt.

Ein Sturm fällt stark ins Gewicht

Überschwemmungen kamen laut Schadenstatistik am häufigsten im Kanton Schwyz vor, gefolgt von den Kantonen Thurgau, Luzern, Solothurn und Aargau. Im Kanton Schwyz fiel ein heftiges Unwetter mit sehr intensiven Niederschlägen im Jahr 2016 stark ins Gewicht, wie es in der AXA-Mitteilung heisst.

Die Kantone Waadt, Nidwalden, Uri, Basel-Stadt und Graubünden seien in den letzten zehn Jahren von Überschwemmungen mehrheitlich verschont geblieben.

Mehr Unwetter wegen Klimawandel

Insgesamt stellte die AXA aufgrund des Klimawandels eine Häufung von Extremwetterereignissen fest. Allerdings: Bei der Anzahl Schadenmeldungen aus Unwettern sei kein eindeutiger Trend zu erkennen.

Studie zum extremen Niederschlag Der Klimawandel öffnet die Schleusen des Himmels Klima-Hotspots Neue Daten zeigen, wo der Klimawandel besonders stark zuschlägt Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der AXA, erklärt sich dies mit den Präventionsmassnahmen von Kantonen und Gemeinden. Gerade nach dem Hochwassersommer 2005 sei viel in Präventionsmassnahmen investiert worden, sagt Müller gemäss Mitteilung. Demnach hätten sich Massnahmen bezahlt gemacht, wie die Regulierung des Thunersees durch einen Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun, der Bau von Rückhaltebecken und Dammerhöhungen im Kanton Aargau oder die Einführung einer nationalen Hochwasser-Gefahrenkarte.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.