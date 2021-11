Schweizer Weihnachtsmärkte – Wo es so richtig weihnachtet So feiern Schweizer Orte die Wochen vor Weihnachten. Das sind die besten Tipps. Ulrike Hark

Luzern

Winterwonderland Luzern. Foto: Sylvia Michel

Ein neues, fantastisches Lichterspektakel macht den Rundweg im Strandbad Lido zu einem «Winter Wonderland» mit über 300 Installationen; winterwonderlandschweiz.ch/luzern

Bereits zum zehnten Mal verwandelt der Lichtkünstler Gerry Hofstetter den Europaplatz in eine stimmungsvolle Schlittschuhbahn; luzern.com/liveonice

Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz bietet der Handwerksmarkt in der Altstadt eigens produziertes Kunsthandwerk an (Mi 8.12., So 12. und 19.12); handwerksmarkt.ch

Die Stadttour «Tannengrün und Lichterglanz» führt durch die pittoreske Altstadt; während des Flanierens hört man besinnliche und witzige Geschichten rund um das Luzerner Brauchtum im Dezember; weihnachten-luzern.ch

Bern

Weihnachtsmarkt auf dem Berner Waisenhausplatz. Foto: Tanja Kurt

Als Urgestein der Berner Weihnachtsmärkte präsentiert sich der umtriebige Waisenhausplatz mit 50 Ständen. Rund ums Berner Münster gehts gemütlicher zu, hier gibts Handwerkliches aus der Region, während sich der jüngste Markt im Park der Kleinen Schanze hinter dem Hauptbahnhof auf Delikatessen und Designprodukte spezialisiert hat; bern.com

Funkelnde Sterne, spektakuläre Aussicht und dazu Gerichte aus dem Hot Pot: Der Rooftop-Igloo des Kursaals Bern empfängt bis Ende Januar Geniesserinnen und Geniesser; rooftop-igloo.ch

In Trubschachen findet vom 3. bis zum 5. Dezember der Kambly-Weihnachtsmarkt statt, wo 30 Chalets ein romantisches Dörfli mit regionalen Leckerbissen und Handwerkskunst zaubern. Der bekannte Hersteller von Feingebäck bietet zudem diverse Workshops an, z.B. das Backen eines Lebkuchenhauses; kambly.com

Solothurn

Das Alte Zeughaus in Solothurn als übergrosser Adventskalender. Foto: Solothurn Tourismus

Die Weihnachtszeit wird in der Barockstadt mit Lichtern, geschmückten Tannenbäumen und originellen Märkten stilvoll zelebriert. Die Fassade des Museums Altes Zeughaus zeigt einen übergrossen Adventskalender, der die Tage bis zum Fest zählt, und in der Jesuitenkirche der Altstadt gibt die Ambassadorenkrippe mit ihren speziellen Figuren Einblick in die Krippenkunst des Barock; solothurn-city.ch

Ein besonderer Weihnachtsweg führt zum Berghof Montpelon in Gänsbrunnen. An 30 Stationen sind in kleinen Holzhäusern Szenen aus der Weihnachtsgeschichte und der Tierwelt rund um den Hof zu sehen. Der 1,5 Kilometer lange Spazierweg ist auch mit Kinderwagen begehbar. Verpflegung gibts im Weihnachtsstübli; montpelon.ch

Lausanne

Bô Noël auf der Place St-François in Lausanne. Foto: diapo.ch

Wegen seiner magischen Atmosphäre im gesamten Stadtzentrum ist der Bô-Noël-Markt weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Massenware findet man hier nicht, die Stadt ist stolz auf ihre eigenen Produkte – von Wurstwaren über Kunsthandwerk bis hin zu Kleidung wird viel geboten. Neu ist das grosse Riesenrad auf der Place Centrale; bo-noel.ch

Gleichzeitig findet bis zum 24. Dezember die 10. Ausgabe des Festivals Lausanne Lumières statt – attraktive Lichtkunst wird auf Fassaden und Plätze projiziert; lausannelumieres.ch

An Orten mit Gastro-Angebot gilt die 3-G-Regel. Änderungen aufgrund der Covid-19-Situation sind möglich, aktuelle Infos auf den jeweiligen Websites.





