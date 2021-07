Zürich vor den Schulferien – Wo Kinder Reise-Covid-Tests brauchen – und wo es noch Termine gibt Mitte Juli wollen viele Familien ins Ausland. Für die benötigten Corona-Tests müssen die Eltern sorgfältig planen, da die Anbieter bereits ausgebucht sind. Pascal Unternährer

Am 17. Juli beginnen an den Zürcher Schulen die Sommerferien. Viele Familien wollen die neuen Freiheiten ausnützen und ins Ausland verreisen. Das muss dieses Jahr noch akribischer geplant werden als sonst, und man muss sich auf hohe (Test-)Kosten einstellen. Denn die Länder und Fluggesellschaften verlangen bei der Einreise respektive beim Einchecken nebst diverser Formulare Nachweise, dass man nicht an Corona erkrankt ist. Der negative Test darf maximal 48 oder 72 Stunden – also zwei oder drei Tage alt sein.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren können sich in den grossen Testzentren testen lassen, etwa auf der Kasernenwiese (hier gehts zu den Terminen aller Zürcher Testzentren). Dort sind die Termine an den Tagen vor dem 17. Juli allerdings schon fast ausgebucht. Kinder müssen anderswo getestet werden. Dazu 7 Fragen und 7 Antworten.