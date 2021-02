Lockerungen in Zürich – Wo man ab Montag wieder Sport treiben kann Die Stadt Zürich weitet das Sportangebot wieder aus. Profitieren können davon vor allem Kinder und Jugendliche. Tina Fassbind

Geht wieder, aber nur mit Maske: Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn Heuried. Bild: TA

Gestützt auf die neuen Bundesvorgaben, will die Stadt Zürich wieder mehr Sportanlagen öffnen. Gemäss einer Mitteilung des Sportamts vom Freitag profitieren vor allem Personen mit Jahrgang 2001 und jünger von diesen Lockerungen. Freiwillige Schulsportkurse dürfen allerdings aufgrund kantonaler Regelungen nach wie vor nicht durchgeführt werden. Hier die Angebote im Überblick:

Eislaufen

Die Ausseneisfelder im Sportzentrum Heuried und in Oerlikon sind zwar nur noch bis zum 14. März geöffnet. Ab Montag dürfen aber wieder alle nach Herzenslust schlittschuhlaufen – also auch über 16-Jährige. Die Maskenpflicht gilt allerdings für alle ab 12 Jahren. Mehr Infos zu den Regelungen auf Eisfeldern finden Sie hier.

Schwimmen

Ab 1. März 2021 sind die Zürcher Hallenbäder wieder offen – aber nur für Personen im Alter von 10 bis 20 Jahren. Sie können über Mittag, am Abend, am Mittwochnachmittag und am Wochenende in den Hallenbädern Bläsi, City, Leimbach und Oerlikon schwimmen gehen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Skaten und Freestyle

Am Montag stehen die Freestyle- und Bikeanlagen sowie der Bike- und Freestyle-Park Allmend wieder allen Zürcherinnen und Zürchern ohne Altersbeschränkung offen.

Outdoorsport

Auch die Zürifit- und die Leichtathletikanlagen, die Rasensportanlagen sowie die Laufstrecken und Finnenbahnen können ab dem 1. März wieder individuell oder in Gruppen bis maximal 15 Personen genutzt werden. Erlaubt sind Sportarten ohne Körperkontakt.

Sportvereine

Sportvereine mit Kindern und Jugendlichen (Jahrgang 2001 und jünger) können wie bisher ihre Trainings in den gewohnten Gruppengrössen durchführen. Für diese Alterskategorie werden ab Montag neu auch alle Sporthallen und Schulschwimmanlagen auf Schularealen der Stadt geöffnet. Wettkämpfe sind nun wieder erlaubt – allerdings ohne Publikum. Die detaillierten Regelungen für Vereine finden Sie hier.