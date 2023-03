Donuts-Läden in Zürich – Wo man das Gebäck mit dem Loch in der Mitte findet Wie die Bubble Teas, haben auch die Donuts die Stadt erobert. Wir haben vier Läden besucht und die Süssware getestet. Moira Jurt Jean-Marc Nia

Hier gibts Süsses! Yummy an der Schaffhauserstrasse. Foto: Moira Jurt

Donut, der US-amerikanische Teigklassiker, ist Zürichs neues Trendgebäck. Kannte man ihn früher vor allem aus Kinofilmen, meist als Hauptspeise amerikanischer Polizisten, hat er den Sprung aus deren Streifenwagen auch nach Zürich geschafft, wo er sich vor allem bei jüngerem Publikum grosser Beliebtheit erfreut. Nicht nur, weil der in Fett gebackene Teig mit Füllung, Loch in der Mitte und der bunten Zuckerglasur süss, sondern weil er auch noch instagramable ist.

Dunkin’ Donuts

Lustig und süss: Donuts beim Dunkin’ Donuts. Foto: Moira Jurt

Für den Dunkin’ Donuts wurde ein Laden an prominenter Lage gefunden, nämlich das denkmalgeschützte Tramstationshäuschen am Bellevueplatz, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Im HB hat die Kette eine weitere Filiale. Die süssen Ringe gibt es hier in allen Farben und Facetten.

Yummy Donuts

Im Yummy ist alles süss. Auch die Einrichtung. Foto: Moira Jurt

Der im Dezember 2022 eröffnete Donut-Laden wird von zwei Jungs geführt. Die Toppings der Donuts machen sie im Laden gleich selbst. Die zum Teil üppig dekorierten Ringe gibt es auch als vegane Varianten. Die rosa Plüschpolstersessel und eine mit Blüten geschmückte Wand schenken dem Laden einen zusätzlichen Sweetness-Faktor und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Royal Donuts

Sugar Family: Royal Donuts in Glattbrugg. Foto: Moira Jurt

Der Royal Donuts ist aus der City nach Glattbrugg gezogen, und zwar direkt an den Bahnhof; also an einen optimalen Ort, wo sich die Laufkundschaft gerne ein süsses Gebäck gönnt. Der Name ist Programm: Hier gibts eine königliche Auswahl verschiedener Sorten. Besonders beliebt sei der Strawberry Choc Ball, gefüllt mit weisser Sauce und einem Topping mit Erdbeeren und Bueno.

Giovannas Bistro

Diverse Donuts gibts jeden Tag frisch bei Giovannas Bistro. Foto: Moira Jurt

Fährt man stadtauswärts, wird das Auffinden eines Cafés oder Bistros immer schwieriger. Im neuen Glattpark-Quartier in Opfikon haben Giovanna und Robert Schefer-Jara 2020 ihr Bistro eröffnet, das sich zu einem kleinen Treffpunkt für Anwohnerinnen und Anwohner entwickelt hat. Hier stellen sie täglich frische Donuts und andere Süssspeisen her. Eine Idee, die sie schon während ihrer Jahre in San Francisco mit sich trugen.

