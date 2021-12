Auffrischung der Impfung – Wo man in Zürich boostern kann Der Bundesrat stellt in Aussicht, dass sich die Bevölkerung schon vier Monate nach der zweiten Impfung boostern lassen kann. Diese Standorte bereiten sich darauf vor.

Schnelleres Boostern: Dritte Impfung soll bald schon vier Monate nach der zweiten möglich sein. Foto: Keystone/Georgios Kefalas

Bisher galt die Regelung, dass sich Personen ab 16 Jahren erst ein drittes Mal impfen lassen können, wenn sie seit mindestens sechs Monaten vollständig – also doppelt – geimpft sind. Nun will der Bund diese Regelung lockern: Doppelt Geimpfte sollen sich schon nach mindestens vier Monaten boostern lassen können.

Off-Label habe eine solche Auffrischimpfung bereits früher verabreicht werden können, erklärte Alain Berset am Freitag vor den Medien. Die kürzere Booster-Frist werde nun vom BAG und von der eidgenössischen Impfkommission diskutiert und wohl nächste Woche offiziell empfohlen. Bis dahin sei es eine Off-Label-Nutzung – die Verabreichung der Impfung liegt also in der Verantwortung des behandelnden Arztes oder der Ärztin.

Wann und ob im Kanton Zürich früher geboostert werden kann, will die Gesundheitsdirektion zeitnah bekannt geben, wie es auf Anfrage heisst. Für Booster-Impfungen ist im Kanton Zürich zumindest in den öffentlichen Einrichtungen eine vorgängige Terminvereinbarung über das kantonale Impftool VacMe oder über die Impfhotline 0848 33 66 11 nötig. Die Anmeldefristen auf der Onlineplattform müssen den neuen Regelungen des Bundes angepasst werden. Wo Boostern möglich ist, steht aber heute schon fest:

Pop-up-Impfzentren

Der Kanton Zürich eröffnet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden schrittweise Pop-up-Impfzentren, um Impfwilligen einen besseren Zugang zur Booster-Impfung zu ermöglichen. Die ersten beiden Pop-up-Impfzentren öffnen nächste Woche in Dietikon beim Bahnhof (Bahnhofstrasse 5) und in Meilen in der Turnhalle Dorfprovisorium. Dort sind ausschliesslich Booster-Impfungen vorgesehen. Weitere sind in der Region Horgen und im Zürcher Oberland vorgesehen. Sie sollen Anfang Januar 2022 eröffnet werden.

Booster-Impfzentrum Zürich-Oerlikon

Das Booster-Impfzentrum der Hirslanden-Gruppe an der Therese-Giehse-Strasse 6 beim Bahnhof Oerlikon bietet kostenlose Drittimpfungen für Personen ab 16 Jahren an, die im Kanton Zürich wohnen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sieben Impfzentren

Booster-Impfungen für Personen ab 16 Jahren gibt es in den regionalen Impfzentren Affoltern, Bülach, Triemli, Uster und Winterthur sowie im Referenzimpfzentrum am EPBI der Universität Zürich. Die genauen Standorte der Impfzentren finden Sie hier.

500 Hausarztpraxen

Auch in Arztpraxen werden Booster-Impfungen angeboten. Kontaktieren Sie dafür Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt.

120 Apotheken

Im Kanton Zürich gehören rund 120 Apotheken zu den Stellen, wo man sich eine dritte Dosis verabreichen lassen kann. Walk-in-Impfungen sind beim Boostern allerdings nicht möglich. Die Übersicht der Impfapotheken finden Sie hier.

Gruppenpraxen

Auch Gruppenpraxen in und um Zürich bieten Drittimpfungen an. Unter anderem die Docstation in Dübendorf-Stettbach oder die Medix-Praxis in Altstetten.

Impftram

Im Impftram der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) kann ebenfalls geboostert werden. Im Dezember steht es jeweils vormittags am Bahnhof Stadelhofen und nachmittags beim Bahnhof Enge in Zürich. Weitere Informationen über das Impftram erhalten Sie hier.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.