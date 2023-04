Besuch im Zürcher Labor – Wo Muttermale filetiert werden wie Carpaccio Rund 3000 Personen erkranken pro Jahr an schwarzem Hautkrebs. Aber was passiert eigentlich mit einem Muttermal, nachdem es entfernt wurde? Wir folgen der Hautwucherung ins grösste dermatopathologische Labor der Schweiz. Sabrina Bundi

Werner Kempf erklärt, was ein Muttermal ist und wie es unter dem Mikroskop aussieht. Foto: Urs Jaudas

Eine Patientin lässt sich ein ausgefranstes und unregelmässig gefärbtes Muttermal entfernen, weil es zu Krebs führen könnte. Sie verlässt die Arztpraxis. Das herausgeschnittene Muttermal bleibt dort. Doch was geschieht damit? Es wird zur Kontrolle ins Labor geschickt. Gut möglich, dass es bei den Ärztinnen und Laboranten von Kempf und Pfaltz in Oerlikon landet, dem grössten dermatopathologischen Labor der Schweiz. Kempf und Pfaltz ist eines von rund zehn privaten und fünf universitären auf Haut spezialisierten Labors in der Schweiz.