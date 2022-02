Essen im «Minimum» – Wo sich die Klettermäxin mit dem Klettermax zum Burger trifft Restaurant, Bar, Boulderhalle, hier passt alles zusammen. Das Lokal in Albisrieden mit einer sehr frischen Küche ist eine Empfehlung – auch für Klettermuffel. Meinung Stefan Busz Sabina Bobst (Foto)

Unkompliziert: Der vegane Black-Bean-Burger im Minimum. Foto: Sabina Bobst

«Gehen wir klettern?», fragt die Begleiterin. Denn das Restaurant Minimum, an der Flüelastrasse zwischen Albisrieden und Altstetten gelegen, ist auch eine Boulderhalle. Dort turnen Menschen an künstlichen Felsen in der Halle 7 der James-Überbauung herum. «Nein», sage ich, «wir essen nur.»