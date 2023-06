Aktivistin Posie Parker – Wo sie auftaucht, gibt es Ärger Sie nennt sich Frauenrechtlerin, andere nennen sie transfeindlich. Gestern trat Parker mit «Let Women Speak» in Genf auf. Trotz Polizeiaufgebot musste die Veranstaltung abgebrochen werden. Michèle Binswanger

«Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so etwas mal tun würde»: Posie Parker bedankte sich in Genf bei der Polizei. Foto: Keystone

Die britische Aktivistin Kellie-Jay Keen alias Posie Parker kann Provokation. Zumindest ist dies der Fall bei den «Let Women Speak»-Events, welche die platinblonde vierfache Mutter schon an vielen Orten der Welt durchgeführt hat. Die Idee ist simpel: Parker reist mit einem Mikrofon von Stadt zu Stadt und bietet Frauen eine Bühne, auf der sie sich all das von der Seele reden können, was sie bewegt. So weit, so unspektakulär.

Doch in einer Zeit, in der Menschen ob der Frage, was eine Frau eigentlich ist, ins Stottern geraten, ist so etwas alles andere als simpel. Entsprechend haben sich Parkers Veranstaltungen zu höchst kontroversen Anlässen entwickelt, die heftige Reaktionen provozieren. Schon bei der Bezeichnung dessen, wofür Parker steht, gehen die Meinungen auseinander.

Sie nennt sich Frauenrechtsaktivistin, für ihre Gegner ist sie eine Anti-Trans-Aktivistin oder gleich Terf (Trans Exclusionary Radical Feminist). Manche halten sie für eine Faschistin. Zu ihren Anlässen laufen denn auch jeweils Hundertschaften von Gegendemonstranten auf, und es kommt regelmässig zu Zusammenstössen zwischen den beiden Lagern. So auch am Sonntag, als sie ihr Mikrofon in Genf vor dem Gebäude der Vereinten Nationen aufstellte. Bereits im Vorfeld war aus sogenannt antifaschistischen Kreisen unter anderem mit den Worten «Burn the Terfs» zur Gegendemo aufgerufen worden.

Sorgten für den Abbruch der Veranstaltung: Gegendemonstranten. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Beschützt durch Dutzende schwer gepanzerte Polizisten, liess sie ihr Publikum wissen, dass keine Frau einen Penis habe und kein Mann eine Vagina. Dass sie Nonbinärität für Nonsens und es für Missbrauch hält, wenn bereits Minderjährigen Pubertätsblocker verschrieben werden. Auch dass bereits Kindern nahegelegt wird, sie könnten im falschen Körper geboren sein, hält sie für unverantwortlich. Sie ist mit Joanne K. Rowling und anderen Frauen befreundet, die man wegen ihrer Positionen zum Transgenderismus zu canceln versuchte. Und sie hat selber eine Karriere daraus gemacht, genau das zu sagen, was diese Menschen unter keinen Umständen hören wollen.

Ihre Veranstaltungsreihe jedoch lebt von den Frauen am Mikrofon, die reden können, wonach ihnen der Sinn steht. Einzige Bedingung: Es handelt sich um biologische Frauen.

In Neuseeland wurde sie bedrängt, bespuckt, fast erdrückt.

Rund zwei Dutzend Frauen waren in Genf zu ihrer Veranstaltung gekommen, während rund hundert Meter entfernt die Gegendemonstrantinnen versuchten, die Frauen an Parkers Mikrofon durch Lärm zu stören. Die Szenen erinnerten an andere «Let Women Speak»-Veranstaltungen, die bereits in Neuseeland, Australien, in den USA und verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt worden sind. In Neuseeland wurde Parker auf der Bühne mit Tomatensauce überschüttet, und als man sie wegen der aufgebrachten Stimmung vom Platz wegführen wollte, wurde sie bedrängt, bespuckt und beinahe erdrückt. Eine ältere Frau aus ihrem Team erlitt aufgrund eines Angriffs schwerwiegende Verletzungen. In Australien berichteten Beobachter von Neonazis, die am Rande von Parkers Veranstaltungen den Hitlergruss gezeigt hätten. Obschon Parker nichts damit zu tun hatte, wird das nun gegen sie verwendet.

Parker weiss natürlich sehr genau, was sie tut. Ihre Anlässe sind denn auch nur wegen der teilweise gewalttätigen Proteste einem breiteren Publikum bekannt geworden. Tatsächlich scheint Parker auf einer persönlichen Mission: Einst Mitglied der linken Labour Party, verliess sie diese, weil die Partei sich von der Transgender-Ideologie habe vereinnahmen lassen. 2018 mietete Parker eine Plakatfläche, auf der geschrieben stand: «Frau: erwachsener weiblicher Mensch». Kurz darauf wurde das Plakat wegen aufrührerischen Inhalts wieder entfernt.

Doch auch in der Anti-Trans-Szene ist Parker nicht unumstritten, vor allem wegen ihrer Kontakte zur rechtspopulistischen Szene. Im März dieses Jahres kündigte die Aktivistin nun an, eine eigene Partei namens The Other Party gründen zu wollen.

Auch das grosse Polizeiaufgebot konnte die Veranstaltung nicht ausreichend schützen. Foto: Keystone

Ob all des Ärgers geht der eigentliche Zweck ihrer Veranstaltungen beinahe vergessen. Trotz Gegendemonstration fand auch in Genf die eine oder andere Frau ihren Weg zum Mikrofon. Nachdem Parker die Zuschauer begrüsst und sich bei der Polizei für ihre Präsenz bedankt hatte («Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so etwas mal tun würde»), gab sie das Mikrofon frei.

Eine Rednerin erinnerte daran, wie schlimm es in Ländern wie Afghanistan oder dem Iran um Frauenrechte stehe. Eine andere betonte, sie tue das hier für ihre Enkelinnen, deren Zukunft sie in Gefahr sehe. Nach weniger als einer Stunde hatten es die Gegendemonstranten geschafft, Parkers Truppe zu umzingeln, worauf Parker die Veranstaltung kurzerhand abbrach. Es sei so zu gefährlich.

Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger

Fehler gefunden?Jetzt melden.