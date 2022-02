Fit in 8 Wochen – Wo sind Vitamine drin, und wie kann man sie erhalten? Wer sich gesund ernähren will, denkt zuerst an Vitamine. Sie befinden sich aber nicht nur in Obst und Gemüse. Manche gehen an der Luft kaputt, andere können wir speichern. Alles Wissenswerte über die Lebensstoffe. Anke Fossgreen

Vitamine sind nicht nur in Obst und Gemüse enthalten, sondern auch in Getreide und Fleisch. Foto: Getty Images

Ist es im Winter schwieriger, den täglichen Bedarf an Vitaminen aus der Nahrung zu decken?

Oft denkt man bei Vitaminen in Lebensmitteln zuerst an Obst und Gemüse. Doch das greift zu kurz: «Auch in Getreideprodukten und im Fleisch sind die lebenswichtigen Stoffe enthalten», sagt Stéphanie Bieler, Ernährungsexpertin bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. 13 Substanzen werden als Vitamine bezeichnet. Grundsätzlich ist im Winter die Versorgung mit Vitaminen nicht schwieriger als in anderen Jahreszeiten.

Was ist mit Obst und Gemüse, das man im Winter kaum frisch kaufen kann?