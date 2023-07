Lesende fragen Peter Schneider – Wo soll das Rauchen verboten werden? Nur weil Tabak ein Kulturgut ist, soll trotzdem über ein moderates Rauchverbot diskutiert werden, findet unser Kolumnist. Peter Schneider

Eine verlassene Bushaltestelle mit Zigarettenstummeln unter den Sitzen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Sie haben sich im «Echo der Zeit» über Rauchverbote des Kantons Genf auf Pausen- und Spielplätzen und an Bushaltestellen geäussert. Das Rauchen dürfe nicht zu sehr stigmatisiert werden, sagten Sie; es habe eine lange Kulturgeschichte. In Peter-Schneider-Manier dachte ich beim Hören: Geht es auch eine Nummer kleiner? Auch das generische Maskulinum hat eine (nicht ganz so) lange Kulturgeschichte, der Stierkampf oder unbegrenztes Rasen auf deutschen Autobahnen. Mir scheint, der Raucher Schneider habe hier den scharfsinnigen Philosophen Schneider zu einem argumentativen Kurzschluss korrumpiert? M.H.