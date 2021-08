Ticker zur Corona-Lage in der Schweiz - Wo steht das Land in der Pandemie?

Forderung von Experten und Kantone: Zurück zur Normalität

Wohin geht die Reise mit dem Coronavirus in unserem Land? Das scheint im Moment die grosse Frage zu sein. Einerseits bereitet die neue Delta-Variante Behörden und Bevölkerung Kopfzerbrechen, andrerseits wird der Ruf zu weiteren Lockerungen immer lauter. So gerät der Bundesrat gerät unter Druck, weil Experten und Kantone noch im August die Normalisierungsphase einläuten wollen. So erklärte jüngst Epidemiologe Marcel Tanner, auch ehemaliges Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, dieser Zeitung: «Jeder und jede hat nun die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen. Deshalb ist der Zeitpunkt gekommen, dass der Staat die Vorschriften lockert und nach und nach fallen lassen kann.» (Lesen Sie auch: Epidemiologen drängen Bundesrat zu Lockerungen). Tanner forderte auch, dass die Landesregierung die dritte Phase. also die Normalisierungsphase, einläuten solle. Das hiesse dann, dass sich er Staat zurückzöge und jeder selber die Verantwortung trage.

Neben Tanner befürchtet auch Marcel Salathé eine Teilung der Gesellschaft, wenn der Staat weiterhin so stark ins gesellschaftliche Leben eingreift und ungeimpfte Personen unter Druck setzt. Tanner: «Die Schweiz muss zur Normalität zurückfinden, weil sonst wieder Diktaturvorwürfe hochkochen und die Gesellschaft spalten.»

Lesen Sie auch zum Thema: Interview mit Marcel Salathé: «Wir können nicht ewig in diesem Zustand verharren»).

Zeit für die Normalisierungsphase gekommen: Experte Marcel Salathé. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/Archiv)

Auch die Kantone scheinen gewillt zu sein, vorwärtszumachen. Lukas Engelberger, der Präsident der Gesundheitskonferenz, will Lockerungen im August, sofern die Situation in den Spitälern unter Kontrolle bleibt, nicht ausschliessen.