Corona-Medikament und Booster zugelassen

Moderna liefert nach eigenen Angaben im kommenden Jahr zusätzliche sieben Millionen Dosen seiner Auffrischungsimpfung an die Schweiz. Der Booster liefere ermutigende Daten im Bezug auf die Omikron-Variante. Diese Dosen kämen zu den ersten sieben Millionen Dosen der von der Regierung bestellten Lieferung für 2022 hinzu, teilte Moderna am Montag mit.

Die Heilmittelbehörde Swissmedic genehmigte unterdessen die Auffrischungsimpfung mit «Covid-19-Vaccine Janssen» von Janssen-Cilag. Somit können Personen ab 18 Jahren zwei Monate nach einer ersten Impfung einen Booster des Vektorimpfstoffes erhalten (Lesen Sie zum Thema auch: US-Behörde warnt vor Johnson & Johnson-Impfung).

Zurzeit sind laut BAG 67,03 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. 21,81 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten (Hier erfahren Sie mehr über die Studienlage zur dritten Dosis: Mit diesen Nebenwirkungen müssen Sie beim Booster rechnen). Vom 20. bis am 26. Dezember sind in der Schweiz insgesamt 387'698 Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen registriert worden. Bei den über 65-Jährigen beträgt die Impfquote 90,14 Prozent. Zudem erhielten 61,54 Prozent eine Booster-Impfung.

Bei den 16- bis 64-Jährigen liegt der Abteil der vollständig geimpften Personen bei 74.49 Prozent, geboostert wurden 15,71 Prozent. In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen sind 39,46 Prozent vollständig geimpft.

Swissmedic liess auch das Roche-Medikament Ronapreve in der Schweiz zu. Ronapreve kann nun für die Behandlung oder Prävention der Coronavirus-Krankheit eingesetzt werden, wie Swissmedic am Montag mitteilte. Es ist das erste in der Schweiz zugelassene Arzneimittel zur Prävention von Covid-19.

Arzneimittel reserviert

Das BAG schloss mit den Unternehmen GlaxoSmithKline und Roche Pharma Verträge für die Reservation von Arzneimitteln gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ab. Es handelt sich um den monoklonalen Antikörper Sotrovimab und um die Kombination der monoklonalen Antikörper Casirivima/Imdevimab.

Die Medikamente werden laut BAG bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf eingesetzt.