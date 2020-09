Kolumne von Michèle Roten – Wo und auf welche Art ist Zürich kinderfreundlich? Die Kleinen zählen zwar nicht immer zu den Lieblingsgästen – doch unsere Kolumnistin ist immer wieder überrascht über den Umgang mit den Knirpsen. Meinung Michèle Roten

Interessant, wie sie diese Frage gestellt haben. Auf welche Art Zürich kinderfreundlich ist? Auf eine unerwartete Art, würde ich sagen. Schweizerinnen und Zürcher sind ja nun nicht ein Volk, dem die Kinderliebe schon im Ruf vorauseilt, wie etwa Italien oder andere vom Herzen her wärmer temperierte Länder. Und doch bin ich seit mittlerweile neun Jahren immer wieder überrascht, wie tolerant und offen Kinder an den meisten Orten in dieser Stadt willkommen geheissen werden.