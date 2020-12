Legendäre Zürcher Discos – Wo Walter Frey schwofte, und Dieter Meier pokerte Coci-Club? Was für heutige Ohren nach Drogenhölle klingt, war ab 1962 der Name einer dekorierten Turnhalle, in der spätere Nationalräte und Popstars brave Partys feierten. Thomas Wyss

Eine Trouvaille aus Ruedi Hübners Fotoalbum: Der spätere Autogrosshändler, Nationalrat und ZSC-Lions-Präsident Walter Frey (r.) als Jungspund im Coci-Club. Fotos: Ruedi Hübner

«Ich bi dänn de Ruedi.» Das ist das Erste, was Herr Hübner sagt, nachdem wir uns gesetzt haben. Dann holt er zwei dicke Fotoalben aus der Tasche, schlägt das eine auf, zeigt auf einen blauen Coupon und meint: «Das war das Logo. Drei verbundene C, als Abkürzung von Coca-Cola-Club.»

Was Coca-Cola? Vereinbart war, dass wir über den Privatclub High Life reden, den Ruedi Hübner 1965 an der Lessingstrasse in der Enge eröffnet hat, und der im Ruf steht, Zürichs erste «richtige» Disco gewesen zu sein – mit mixenden DJs, umwerfendem Interieur und gelegentlichen Stippvisiten des internationalen Jetset.