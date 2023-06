Das neue Belmondo in Wipkingen – Wo Wein und Cocktails sprudeln Wein kommt hier aus dem Zapfhahn. Wie das Bier und die Drinks. Auch sonst ist diese Café-Bar in Wipkingen sehr cool. Stefan Busz Urs Jaudas (Fotos)

Ist praktisch, nachhaltig und auch schön: Die Barfrau kommt mit dem neuen Zapfsystem nicht ausser Atem. Foto: Urs Jaudas

Wie sich ein Quartier doch schnell ändert! Seine erste Wohnung hatte Alvaro Marangoni an der Habsburgstrasse in Wipkingen, nach ein paar Monaten zog er wieder weg. Der Grund: Ihm lief zu wenig vor Ort. Der Gastronom brachte dann mit seinem Geschäftspartner Justin R. Rayani an anderen Orten Lokale zum Laufen: die Bar Dante im Kreis 4, das Grande am Limmatquai und Le Raymond Bar am Bleicherweg. Jetzt ist er zurückgekehrt. Und hat beim Röschibachplatz eine neue Café-Bar installiert.