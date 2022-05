Thronjubiläum der Queen – Wo werden Meghan und Harry sein? Beim «Platinum Jubilee» von Queen Elizabeth II dürfte das abtrünnige Prinzenpaar zum ersten Mal seit seinem Rückzug auf die versammelte Königsfamilie treffen. Drama-Potenzial: hoch. Tina Huber

Auf Europabesuch: Im April waren Prinz Harry und Herzogin Meghan für die Invictus Games in den Niederlanden, ihre Kinder blieben in den USA. Foto: Keystone

Am kommenden Wochenende feiert Grossbritannien seine Königin. Zu ihrem 70-Jahr-Thronjubiläum werden Strassenfeste und Militärparaden veranstaltet, die Briten bekommen frei, und die Verkäufer von Union-Jack-Fähnchen und anderen Partyartikeln machen jetzt schon den Umsatz ihres Lebens. Grosse Vorfreude also, zumal sich die Queen zuletzt sehr munter in der Öffentlichkeit gezeigt hat – wäre da nur nicht die unausgesprochene Frage, der Elefant im Raum, wie die Briten sagen: Wo werden Meghan und Harry sein?

In London, so viel steht fest – doch vom wichtigsten Termin, dem versammelten Winken vom Balkon, ist das Prinzenpaar ausgeschlossen: Wenn die Königsfamilie am Donnerstag nach der Jubiläums-Militärparade vom Buckingham Palace aus zur Menge hinunterlächelt, sind Meghan und Harry unerwünscht. Dieser Auftritt sei den Royals mit offiziellen königlichen Aufgaben vorbehalten, hat der Palast mitgeteilt. Meghan und Harry müssen also draussen bleiben, und es geht ihnen damit gleich wie Prinz Andrew, seit den Missbrauchsvorwürfen ebenfalls Königliche Hoheit ausser Diensten, wenngleich nicht ganz freiwillig.

Andere Zeiten, andere Royals auf dem Balkon: Die Queen winkt im Juni 2018 vom Buckingham Palace. Links neben ihr Prinz Andrew, rechts neben ihr Prinz Charles. Ganz rechts stehen Herzogin Kate und Prinz William, dazwischen im Hintergrund Herzogin Meghan und Prinz Harry. Foto: AFP/Getty Images

Es ist das erste Mal seit ihrem überstürzten Abgang vor zwei Jahren nach Kalifornien, dass Meghan und Harry mit ihrem Nachwuchs in die alte Heimat reisen. Ihre Tochter Lilibet wird am Samstag einjährig, die Queen soll nun erstmals auf ihre Urenkelin treffen. Der grosse Bruder Archie war 2019 noch in London zur Welt gekommen. Offenbar wird die Familie in Frogmore Cottage logieren, ihrer früheren Residenz auf dem Gelände von Schloss Windsor, heute bewohnt von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie samt Familie.

Aber was tun die beiden nun am Platinum-Jubiläum, wenn sie weder ein Jöbli als aktive Royals haben noch so tun können, als interessiere sich niemand für sie? Offizielle Ankündigungen des Palasts fehlen, doch wie immer in solchen Fällen wissen die britischen Medien bestens Bescheid. Am Freitag werde das Paar am Gottesdienst in der St Paul’s Cathedral erwartet, an dem auch die Queen teilnimmt (so es ihre Gesundheit erlaubt), an der Seite der gesamten königlichen Familie. Die Messe könnte somit etwas wie das grösste Klassentreffen der britischen Royals werden seit der Hochzeit von Meghan und Harry vor vier Jahren.

Für Meghan ist es das erste Mal seit ihrem Bruch mit den Windsors, dass sie öffentlich auf ihre Schwiegerfamilie stösst, gegen die sie vergangenes Jahr Rassismusvorwürfe geäussert hatte. Das Drama-Potenzial ist also erheblich. Doch die Royals, das ist schliesslich ihr Job, werden eine «stiff upper lip» machen und frühere Streitereien weglächeln und wegwinken. Und Meghan und Harry? Die haben offenbar, auch das will der britische Boulevard aus erster Hand erfahren haben, der Queen versprochen, sich zurückzuhalten, um die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu lenken. Für ein dramafreies Jubiläumswochenende.

Tina Huber schreibt seit 2014 für die Redaktion Tamedia, seit 2017 im Ressort Gesellschaft. Sie ist Historikerin und hat zudem ein Übersetzerstudium absolviert. Mehr Infos @tina__huber

