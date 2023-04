Neue Cafés in den Kreisen 3 und 4 – Wo wir japanische Milchgetränke und unbekannte Schaumweine trinken Von den vier neuen Cafés wollen zwei Quartiertreffpunkte werden, eines wird von einer jungen Bielerin geführt – und das vierte von einem Ex-Nationalspieler. Emil Bischofberger

Amiamo Caffè

1 / 3 Den Kindheitstraum verwirklicht: Die Bielerin Delia Merico führt das Amiamo. Foto: Silas Zindel

An der Sihlfeldstrasse trifft sich in den wärmeren Monaten allabendlich tout Zurich. Dafür sorgt die Bar Sacchi und schräg gegenüber die Gelateria di Berna. Der Schluss liegt nahe: Die neue Betreiberin des Amiamo musste über gute Beziehungen verfügen, damit sie sich das Lokal des ehemaligen Kafi Ö zwischen diesen zwei Hotspots sichern konnte. Weit gefehlt: Delia Merico musste sich erst von ihren in Zürich wohnhaften Freunden erklären lassen, wie hip die Gegend sei, in der sie sich da beworben hatte. Die Bielerin träumte seit ihrer Jugend von einem eigenen Lokal, seit März steht sie im Amiamo Caffè hinter dem Tresen. Daneben bäckt sie Kuchen und belegt Panini.