Minigolfanlagen in Zürich – Wo Yann Sommer jeden Ball hält – fast jeden Die Bahnen der neuen Minigolfanlage beim Schlachthof in Altstetten sind die eigenwilligsten im Kanton. Zuweilen versteht man den Ball, dass er nicht ins Loch reinwill. Hélène Arnet

Auf der Hardgut-Brache ist seit Mitte Juni ein Minigolfplatz in Betrieb. Foto: Silas Zindel

Beim ersten Schlag landet der Ball in einem Blumentopf und erschlägt fast eine Hummel. Dann kurvt er sauber um das Lavabo, springt dann aber hoch am Ziel, dem Ausguss einer Duschwanne, vorbei, in den Kies. Erster Tipp an Personen, die auf der am 10. Juni eröffneten Minigolfanlage Hard spielen: keinen zu harten Ball verwenden.