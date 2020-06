50 Jahre Theater Stok – Wo Zürichs grösster Narr weiterlebt Manchmal gab es Champagner mit Kaviar. Dann Sardinen aus der Büchse. Eine Ausstellung im Stadtarchiv erzählt vom Auf und Ab des Kellertheaters am Hirschengraben. Stefan Busz

Er glaubt an die Kraft und Magie des Wortes: Peter Doppelfeld, Leiter des Theaters Stok. Foto: Boris Müller

Sie leben am Canal Grande für arme Leute. Nämlich am Sihlquai 252, in einem Abbruchobjekt mit Zukunft – es hätte einst der Sihl-Express-Strasse weichen sollen. Im Mietvertrag sind aufgeführt: fünf Räume, Küche, Bad und WC im ersten Stock, Estrich, Keller, Dachterrasse und Anteil des Gartens. Von aussen sieht das Haus heute recht gräulich aus. Es ist aber die Adresse für Feen und Trolle. Ein bewohntes Theatermuseum. Mit viel Platz für Imaginationen.