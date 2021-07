Glosse über ein lebenswichtiges Papier - Wo zum Teufel bleibt der neue Stundenplan?

Vom Stundenplan der Tochter hängt viel ab. Unter anderem der Seelenfrieden der Mutter. Foto: Keystone

«Häsch en debii?» Diesen Satz hören meine Kinder ab Ende Mai jeden Tag, wenn ich sie nach der Schule sehe. Zu dem Zeitpunkt reicht es vor der Frage noch knapp für einen Kuss und ein Hoi. Aber wenn das sehnlichst erwartete Dokument bis Mitte Juni nicht im Thek oder Rucksack ist, tigere ich immer nervöser um die heimkehrenden Kinder. Es geht um den neuen Stundenplan.

Und nun ist der Juli schon nicht mehr blutjung, aber der Stundenplan für die 2.-Sek-Klasse meiner Tochter ist noch nicht da! Der Grund: Eine freie Teilzeitstelle ist noch nicht besetzt. Der Stundenplan mehrerer Klassen kann erst gemacht werden, wenn die Lehrperson gefunden und bekannt ist, an welchen Tagen sie eingesetzt werden kann. Der Blick aufs Stellenportal des Kantons Zürich zeigt: Am 5. Juli sind allein in der Stadt Zürich rund 30 offene Stellen auf Primar- und Sekundarstufe mit Stellenantritt 23. August ausgeschrieben. Ich bin also nicht allein. Es werden noch manche Schulen, Lehrpersonen und Eltern im Unklaren darüber sein, wie die neuen Stundenpläne aussehen.