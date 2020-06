Tagebuch zum Corona-Notstand – Woche 13 im neuen Leben Pokernde Senioren, ein geheimes Schönheitsserum, ein nationales Intimitätsproblem oder ein Rolls-Royce aus Papier: Das trieb unseren Autor in der ersten Woche der grossen Lockerung um. Thomas Wyss

Ein beinahe feierlicher Moment: Unser Autor in dem Moment, als er seine Toiletten-Papier-Schuld begleicht. Foto: Urs Jaudas

«Hat der Typ die vergangenen drei Monate in der Höhle gelebt?» Das wäre wahrscheinlich etwas vom Nettesten, was in den Kommentarspalten hinterlassen würde, wenn man jetzt, wo Jung und Alt die «neue Normalität» zelebrieren (und dabei gern so tun, als sei es die alte), mit einem Corona-Tagebuch daherkäme. Und doch geschieht hier genau das. Bin ich noch bei Trost?